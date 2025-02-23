В пикантном боди и с галстуком: Эшли Робертс на модном ивенте в Лондоне

Американская певица, актриса и телеведущая Эшли Робертс, которая живет в Британии, сходила на модный ивент в Лондоне.

43-летняя звезда посетила показ Helen Anthony во время Недели моды в Лондоне, который прошел в Londoner Hotel.

Эшли выбрала для выхода в светское общество пикантное клетчатое боди с галстуком, которое носила с блейзером в тон и черными колготами, а также лаковыми ботильйонами на шпильках и шнуровке. Позируя перед фотографами Эшли Робертс сняла блейзер и показалась во всей красе.

Она собрала волосы в высокую прическу, сделала насыщенный макияж глаз со стрелками и пышными ресницами и подчеркнула губы.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

На этом же мероприятии появилась и британская аристократка леди Виктория Херви, она выбрала серебристый лук для выхода в свет и золотые туфли на шпильке.

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