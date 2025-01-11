В элегантном пальто и мини-юбке с пайетками: Эшли Робертс в объективах папарацци

Радиоведущая и экс-участнница The Pussycat Dolls, как всегда, выглядела красиво.

Эшли Робертс попала в объективы папарацци, когда вышла из офиса в Лондоне, где она ведет утреннее шоу на студии Heart Breakfast Radio Studios.

Звезда выглядела стильно. На ней было элегантное черное пальто, черная водолазка и черно-белая мини-юбка, украшенная пайетками и бисером на имитированных карманах.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Лук Робертс дополнила черными капроновыми колготами и черными кожаными высокими сапогами на каблуках. В руке радиоведущая несла черную сумочку из крокодиловой кожи.

У нее была элегантная прическа, макияж с бежевой помадой, черные очки на лице и лаконичные серьги в ушах.

Напомним, Эшли Робертс пришла на фотоколл в пушистом розовом мини-платье с перьями.

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