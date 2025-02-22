Аналітики ISW розкрили плани російського наступу на Донеччині

Російський військовий блогер стверджує, що командування окупантів шукає слабкі місця в обороні ЗСУ, прагнучи пробитися до кордону Дніпропетровської області.

Російська армія просунулися вперед, зайнявши позиції та змусивши ЗСУ відступити на захід від Курахового. Окрім цього, ворог має намір досягти адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями, просуваючись від Великої Новосілки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Наступ ворога на Курахівському та Великоновосілківському напрямках

Російські окупанти взяли під контроль село Улакли, розташоване на захід від міста Курахове, що призвело до закриття "кишені" з підрозділами Збройних сил України в цьому районі. Один із російських військових блогерів повідомив, що підрозділи РФ також змогли просунутися до центральної частини Костянтинополя з півдня.

Упродовж 20-21 лютого російські загарбники продовжували наступальні дії на захід від Курахового, зосередившись у районах Андріївки, Улаклів та Костянтинополя. Використовуючи захоплення Курахового та села Дачне, розташованого на захід від міста, окупанти прагнуть вирівняти лінію фронту, зміцнивши свої позиції в цьому секторі.

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За оцінками Інституту, головною метою російських військ на Курахівському напрямку є створення більш стабільної та обороноздатної лінії фронту. Аналітики ISW зазначають, що російське командування, ймовірно, не буде передислоковувати сили з цього району, допоки не виконає поставлених завдань.

Ситуація в районі Великої Новосілки

Аналітики ISW також повідомляють, що після захоплення Великої Новосілки російські війська намагаються просунутися далі на північ у напрямку адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Згідно з останніми даними, ворог поновив наступальні дії на північний схід, північ і захід від Великої Новосілки після тимчасової паузи, яка тривала кілька тижнів після захоплення населеного пункту в кінці січня 2025 року.

Опубліковані 20 лютого геолокаційні матеріали вказують на те, що російські війська зайняли село Новоочеретувате, розташоване на північний захід від Великої Новосілки. Це стало можливим після того, як окупанти переправилися через річку Мокрі Яли. Міністерство оборони РФ заявило, що ключову роль у форсуванні річки та захопленні населеного пункту відіграли підрозділи 5-ї танкової бригади (36-а загальновійськова армія, Східний військовий округ).

У звіті ISW також зазначається, що ворожі війська, ймовірно, використали суху ділянку річки Мокрі Яли в районі Новочеретуватого для просування вперед. За оцінками аналітиків, ця річка могла стати серйозною перешкодою для подальшого російського наступу.

На думку експертів, російське командування або передислокувало значну частину Східного військового округу на інші ділянки фронту, або залишило його підрозділи в районі Великої Новосілки для подальшого просування в бік адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Посилення наступу на північний захід від Великої Новосілки

Російська армія активізувала бойові дії на північно-східному та західному флангах Великої Новосілки. Один із російських військових блогерів 21 лютого опублікував відеозаписи, на яких, за його твердженням, підрозділи 57-ї окремої мотострілецької бригади здійснюють механізовану атаку силами взводу поблизу Новосілки (на захід від Великої Новосілки).

Крім того, російські війська нещодавно провели механізовану атаку батальйонного рівня в районі села Багатир, яке розташоване між Кураховим і Великою Новосілкою.

Ще один російський блогер 20 лютого заявив, що підрозділи 60-ї мотострілецької бригади змогли просунутися вглиб української оборони на північ від Времівки (на захід від Великої Новосілки), захопивши кілька опорних пунктів.

Водночас деякі російські військові блогери повідомляли про просування військ РФ на захід від Великої Новосілки, а також на схід і південь від Новосілки. Однак в ISW зазначають, що наразі немає незалежних підтверджень цих заяв.

Ще один російський військовий блогер заявив, що путінські війська ведуть наступальні дії в районі Скудного (на північний захід від Новочеретуватого) та намагаються просунутися в бік Бурлацького і Привільного (на північний захід і захід від Великої Новосілки). За його словами, російське командування шукає слабкі місця в українській обороні, прагнучи пробитися до кордону Дніпропетровської області.

Нагадаємо, напередодні командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов повідомив, що росіяни штурмують позиції ЗСУ у напрямку Успенівки і намагаються прорватися до кордону Дніпропетровської області.