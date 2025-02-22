У ЗСУ розповіли про ліквідацію підрозділів КНДР на Курщині

Північнокорейські військові добре орієнтуються на місцевості, переважно не використовують техніку.

Військові КНДР відзначаються високим рівнем підготовки, оскільки мають чудову фізичну форму і відмінні навички стрільби.

Про це заявив старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади старший сержант Петро Гайдащук, інформує Еспресо.

Він заявив, що північнокорейські військові добре орієнтуються на місцевості, переважно не використовують техніку і пересуваються пішки на великій відстані, до 15 км.

"Після цього вони одразу переходять до штурмових дій. Навіть під артилерійським вогнем та дронами, північнокорейці продовжували рухатись у нашому напрямку. Однак попри їхню підготовку, всі ці підрозділи були знищені, і на даний момент у зоні відповідальності 80-ї ОДШБр їх немає", - зазначив Гайдащук.

Він розповів, що наразі ворог використовує тактику малих штурмових груп, оскільки досвід окупантів, включаючи підрозділи КНДР, показав, що великі людські хвилі піхоти з бронетехнікою неефективні в сучасній війні, через масове використання безпілотників.

"Росіяни намагаються малими штурмовими групами знайти наші слабкі місця та штурмувати їх, щоб витіснити нас із позицій. Ворог використовує артилерію, розвідувальні та ударні дрони, а також FPV-дрони на оптоволокні, що створює певні проблеми, з якими ми успішно боремося. Керовані авіабомби переважно падають на населені пункти Курщини, що перебувають під контролем Збройних Сил України. Таким чином російські війська намагаються витіснити нас із позицій, попри те, що в цих селах проживає цивільне населення РФ", - розповів Гайдащук.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея знову перекине кілька тисяч солдатів до Курської області.

Ми раніше інформували, що на фронті спостерігається збільшення кількості північнокорейської артилерії.

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