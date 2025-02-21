Офіцер бригади "Рубіж" оцінив проміжні результати війни в Україні

Офіцер бригади Національної гвардії "Рубіж" Андрій Іллєнко оцінив проміжні результати повномасштабної війни в Україні. На його думку, ці результати – на користь України.

Про це Іллєнко розповів у інтерв’ю виданню "Українська правда".

Відповідаючи на запитання про те, на чию користь проміжні результати війни, військовий наголосив: "Однозначно на нашу, як би там не було".

Іллєнко також пояснив свою оцінку.

"Давайте почнемо з того, що західні розвідки давали нам від декількох днів до двох тижнів. Україна, з їхньої точки зору, була приречена. Ніхто не збирався нам всерйоз допомагати. Вся основна зброя, фінансова допомога пішли тільки після того, як Україна витримала перший удар і навіть почала контратакувати", – нагадав офіцер.

Водночас він констатував, що "сьогодні ми в дуже важких, жахливих умовах". Так, окуповані 20% території країни; війна, окрім Курської області, ведеться і на українській землі. Є болючі, трагічні втрати і ситуація на фронті надалі вкрай важка.

Однак, наголосив Іллєнко, українцям вдалося зберегти державність та армію.

"Але якщо порівняти первинні очікування в лютому 2022 року і те, що маємо через три роки, то є головне: ми зберегли державність, зберегли столицю, боєздатну армію, яка тільки збільшилася. Росія не виконала свою задачу – захопити всю Україну, знищити українську націю. Вона досі не може це зробити", – розповів військовий.

До слова, на думку начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, припинення бойових дій можливе вже 2025 року.