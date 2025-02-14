Україна може перемогти через пів року: Маломуж назвав умови

Ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж назвав умови, за яких держава може здобути перемогу у війні вже через пів року.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню "Главред".

Маломуж прокоментував питання посилення тиску на Росію для завершення війни.

"Якщо ми задіємо всі комплексні заходи – не тільки затвердження відповідного законодавства, а й об'єднання Європи, країн НАТО та європейського сектору в плані підтримки України, включно з постачанням сучасного озброєння зі США, Європи та Великої Британії, – то зможемо створити потужний вплив на Путіна, його оточення, олігархів, а також дестабілізувати російське суспільство", – висловив думку генерал.

Окрім того, на думку Маломужа, ключові напрямки – це також тиск на економічний сектор Росії, зниження цін на нафту і побудова нового світового ладу.

Ексголова СЗР нагадав, що за першого президентства Дональд Трамп ініціював концепцію "Гельсінкі-2". Це глобальна система безпеки, яка передбачала встановлення миру шляхом придушення агресора. Генерал зазначив, що усі ці заходи мають діяти в комплексі, і Україна має стати рушійною силою цих процесів, адже є найбільш зацікавленою у результаті.

"Якщо ми об'єднаємо зусилля, перемога можлива вже за пів року. Але якщо кожен діятиме окремо – американці дотримуватимуться своєї лінії, а європейці не будуть достатньо залучені, – все тягнутиметься роками", – вважає Маломуж.

До слова, напередодні президент України Володимир Зеленський наголосив, що держава не зможе прийняти "будь-які домовленості без нас". Глава держави також сказав, що країна не може знову зайти у "брудну річку" "Нормандії" та "Мінська".