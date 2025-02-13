“Маємо готуватися до затяжної війни”: в 3-ї ОШБ заявили про загрози для України

Затяжна війна – це реальність, до якої має підготуватися кожен українець.

Україна повинна готуватися до тривалої війни, адже існує загроза втрати державності, якщо суспільство не консолідується.

Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” заявив командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олег “Ромаха” Романов.

Ще під час передвиборчої кампанії та після перемоги Дональд Трамп неодноразово заявляв, що може завершити війну за 24 години. Проте, відповідаючи на запитання щодо скорочення військової допомоги, він дав неоднозначну відповідь і звинуватив Європу у недостатній підтримці.

На думку Романова, покладатися виключно на Захід не варто, адже основна відповідальність за оборону лежить на самих українцях.

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“Ніхто інший не одягне броню та не піде на передову тримати лінію оборони. Ми маємо працювати, як бджоли в сотах, щоб зберегти цей рій і жити в Україні”, – наголосив він.

Ромаха вважає, якщо в Україну зайдуть миротворчі місії, то вже з першого дня це стане головною темою в західних медіа. Це може спровокувати тиск на Київ із вимогою виведення українських військ із займаних позицій. Він також зазначив, що Америка ще не брала участі у війнах такого масштабу, а отже, стратегія США щодо України може змінюватися.

Попри невизначеність із західною підтримкою, командир 3-ї ОШБ наголошує, що Україна має готуватися до затяжної війни.

“Наша головна мета – зміцнювати оборону, робити фронт рівнішим і уникати ситуацій, коли окремі ділянки залишаються вразливими”, – пояснив він.

На думку військового, тільки скоординовані зусилля суспільства допоможуть уникнути найгіршого сценарію.

Нагадаємо, за словами "Ромахи" РФ хоче володіти півднем України. Там вважають ці землі "своїми", нібито за спадком після Російської імперії.

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