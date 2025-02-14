Украина может победить через полгода: Маломуж назвал условия

Экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж назвал условия, при которых государство может одержать победу в войне уже через полгода.

Об этом он рассказал в интервью "Главреду".

Маломуж прокомментировал вопрос усиления давления на Россию для завершения войны.

"Если мы задействуем все комплексные меры — не только утверждение соответствующего законодательства, но и объединение Европы, стран НАТО и европейского сектора в плане поддержки Украины, включая поставки современного вооружения из США, Европы и Великобритании, — то сможем создать мощное влияние на Путина, его окружение, олигархов", — выразил мнение генерал.

Кроме того, по мнению Маломужа, ключевые направления – это давление на экономический сектор России, снижение цен на нефть и построение нового мирового строя.

Экс-глава СВР напомнил, что при первом президентстве Дональд Трамп инициировал концепцию "Хельсинки-2". Это глобальная система безопасности, которая предполагала установление мира путем подавления агрессора. Генерал отметил, что все эти меры должны действовать в комплексе, и Украина должна стать движущей силой этих процессов, ведь она больше всего заинтересована в результате.

"Если мы объединим усилия, победа возможна уже через полгода. Но если каждый будет действовать отдельно — американцы будут придерживаться своей линии, а европейцы не будут достаточно вовлечены, — все будет тянуться годами", — считает Маломуж.

К слову, накануне президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что государство не сможет принять "любые договоренности без нас". Глава государства также сказал, что страна не может снова зайти в "грязную реку" "Нормандии" и "Минска".