Как может завершиться война в Украине: три сценария от Bloomberg

Издание отмечает, что по базовому сценарию оккупированные территории Украины, вероятно, останутся под фактическим контролем России на неопределенный срок.

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, что вызвало негативную реакцию в Европейском Союзе и опасения по поводу возможных уступок Украине. В случае, если Вашингтон согласится на невыгодные условия, это не только не завершит войну, но и может привести к ее распространению на другие части континента.

Аналитики Bloomberg рассмотрели три основных сценария развития событий для Украины.

Базовый сценарий

Вероятно, оккупированные территории останутся под фактическим контролем России на неопределенный срок. В то же время возможно частичное изменение линии фронта, в частности, через обмен территориями, в частности в Курской области, где сейчас действуют украинские силы.

Украина может получить определенные гарантии безопасности, но их реальная эффективность станет главным предметом переговоров. Поскольку членство в НАТО остается маловероятным, любые обещания по безопасности будут зависеть от будущих политических решений Вашингтона.

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Европейские лидеры постараются наладить контакт с Белым домом, чтобы убедить Трампа не прекращать поддержку Киева раньше, чем ЕС успеет нарастить собственный оборонный потенциал.

Оптимистический сценарий

Наиболее благоприятный для Киева вариант предполагает, что США и Европа дадут четкие гарантии безопасности, включая возможность военного вмешательства в случае нарушения договоренностей Москвой.

Однако риск прямого столкновения НАТО и России остается высоким, что может сдерживать даже самых преданных союзников Украины. Партнеры Киева могут взять на себя обязательство увеличить военную помощь и усилить санкционное давление на Кремль в случае новых агрессивных действий.

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Кроме того, страны Запада могут помочь Украине восстановить оборонную промышленность и укрепить армию с тем, чтобы она стала надежным барьером против будущих российских атак. Если ЕС выполнит все эти условия, это может ускорить вступление Украины в блок в течение следующего десятилетия, усилив его восточный фланг и показывая реальное влияние на соседние государства.

Пессимистический сценарий

Худший для Украины вариант предполагает, что Трамп еще до завершения переговорного процесса потеряет интерес к конфликту, прекратив военную и финансовую помощь, оставив Европу самостоятельно искать выход из ситуации.

Даже если переговоры между Трампом и Путиным завершатся подписанием мирного соглашения, оно может стать лишь временной передышкой перед следующей фазой конфронтации, которую Кремль рассматривает как войну между Россией и НАТО.

Такое соглашение могло бы позволить Украине начать процесс восстановления, но закрепило бы за Москвой значительные территориальные достижения, сделав вступление Киева в НАТО еще менее вероятным.

Еще одна угроза такого развития событий – это усиление угроз для стран Балтии, которые Путин продолжает рассматривать как часть своей имперской стратегии. Утрата Украины могла бы стать только началом новой фазы российской экспансии.

Напомним, президент США Дональд Трамп перевернул трехлетнюю политику США по отношению к Украине, заявив, что он и российский диктатор Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении войны.