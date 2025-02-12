Трамп провел телефонный разговор с Путиным: что известно

Американский и российский президенты договорились о совместных усилиях по прекращению войны в Украине и возможных взаимных визитах.

В среду 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на информированный источник.

Разговор состоялся утром (по американскому времени).

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social подтвердил разговор с Путиным.

По его словам, темой разговора были Украина, Ближний Восток, энергетика, искусственный интеллект.

"Мы вспомнили совместную историю своих стран, в частности, сотрудничество во время Второй мировой войны, и выразили желание остановить гибель людей в войне между Россией и Украиной", — написал Трамп.

Также американский и российский президенты договорились о совместных усилиях по прекращению войны и возможных взаимных визитах.

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"Мы также согласились, чтобы наши соответствующие команды немедленно начали переговоры, и мы начнем с того, что позвоним по телефону президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я буду делать прямо сейчас", — говорится в сообщении.

В Кремле также подтвердили разговор Путина с Дональдом Трампом, который, по информации российских пропагандистов, длился полтора часа.

Спикер российского президента Дмитрий Песков сообщил, что речь шла о мирном урегулировании войны в Украине. Путин также пригласил Трампа посетить Москву.

Это был первый официально подтвержденный разговор между президентами США и РФ с момента вступления Трампа в должность. Она состоялась через день после того, как Россия освободила американца, находящегося в российской тюрьме.

Предыдущий президент США Джо Байден не общался с хозяином Кремля почти три года.

Напомним, накануне, 11 февраля, в администрации российского президента Владимира Путина сообщили, что контакты между Москвой и Вашингтоном стали более интенсивными.

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