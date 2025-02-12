Ирина Кудашова поставила точку в романе со звездой "Школы" Богданом Осадчуком

Актриса сериала "Школа" Ирина Кудашова, которая ранее высказалась о скандальной Лизе Василенко, рассказала, какие на самом деле у нее отношения с коллегой по проекту Богданом Осадчуком.

Это она рассекретила в интервью для YouTube-канала Марички Падалко.

В последнее время в соцсетях Ирину Кудашову и Богдана Осадчука часто называют парой из-за их совместного участия в разных проектах. Они не только играли вместе в сериале "Школа", но и работали над другими постановками, в частности, в спектакле "Наши Кайдаши". Более того, актеры часто публикуют совместный контент в Сети, что только провоцирует слухи об их романе. Однако артистка уверяет, что между ними только дружба.

Богдан Осадчук и Ирина Кудашова / Фото: Фото из социальных сетей

"Я Богдана обожаю, он очень классный, но он не является моим парнем. Мы дружим, мы в очень классных отношениях. Но так много людей говорят, что мы пара, потому что не хотят признавать, что могут быть просто дружеские отношения между мужчиной и женщиной", – отметила Кудашова.

Она объяснила, что их постоянная совместная работа и активность в соцсетях создают иллюзию романтических отношений. Однако, как уверила знаменитость, это совсем не так.

"Просто так сложилось, что за этот год мы с Богданом очень много работали вместе. Это был не один проект. Мы играем в спектакле, постоянно вместе снимаем контент, поэтому у людей создается впечатление, что мы пара", – добавила актриса.

Богдан Осадчук и Ирина Кудашова / Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ІРИНА КУДАШОВА & МАРІЧКА: Повернення "дорослої" "Школи", скандал із Василенко та "роман" з Осадчуком

Напомним, Ирина Кудашова пока и в самом деле не одинока. Она находится в отношениях с мужчиной, который старше ее на 10 лет.

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