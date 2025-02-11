У Путина заявили о "контактах России и США"

Кремль якобы не располагает информацией о прибытии советника Трампа в Москву.

В администрации российского президента-диктатора Владимира Путина подчеркивают, что контакты между Москвой и Вашингтоном стали более интенсивными.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга 11 февраля.

"Контакты России и США осуществляются определенными каналами. Они интенсифицировались", – высказался пресс-секретарь "фюрера".

Кроме того, по словам Пескова, якобы у Кремля нет информации о прилете в Москву Стива Уиткоффа, которого называют внештатным советником Дональда Трампа, а потому "никаких контактов не планируется".

Напомним, 11 февраля Telegram-каналы сообщили, что в Москву прибыл самолет Gulfstream G650ER из Вашингтона, на борту которого, вероятно, находился советник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Официального подтверждения этого пока нет.

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