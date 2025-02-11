У Путіна заявили про "контакти Росії та США"

Кремль нібито не має інформації про прибуття радника Трампа до Москви.

В адміністрації російського президента-диктатора Володимира Путіна наголошують, мовляв, контакти між Москвою і Вашингтоном стали інтенсивнішими.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу 11 лютого.

"Контакти Росії та США здійснюються певними каналами. Вони інтенсифікувалися", - висловився прессекретар "фюрера".

Окрім того, за словами Пєскова, нібито Кремль не має інформації про приліт до Москви Стіва Уіткоффа, якого називають позаштатним радником Дональда Трампа, а тому "жодних контактів не планується".

Нагадаємо, 11 лютого Telegram-канали повідомили, до Москви прибув літак Gulfstream G650ER із Вашингтона, на борту якого, ймовірно, перебував радник Трампа по Близькому Сходу Стів Уіткофф. Офіційного підтвердження цього поки немає.

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