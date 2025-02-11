Що вкаже на закінчення війнив Україні: експерти назвали сценарії

Після низки новин про ймовірність початку переговорів, військові аналітики назвали умови, які вкажуть на фінал війни.

На тлі новин про можливий початок переговорів щодо закінчення війни Росії проти України в 2025 році, військові експерти назвали найперші ознаки, які можуть в майбутньому свідчити про фінал активної фази бойових дій.

В коментарі для ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що однією з таких ознак може стати зменшення повітряних ударів з боку Росії, зменшення атакуючих та штурмових дій на лінії фронту.

"В січні і лютому інтенсивність бойових дій знизилась вдвічі, майже втричі. В грудні вона становила 200 на добу, зараз — приблизно 100 на добу. Але станом на зараз саме головне те, що немає умов для припинення вогню", — каже Жданов.

До цього експерт додає: "Хто буде гарантувати припинення вогню? І хто буде гарантувати безпеку? Деякі з джерел кажуть, що інтенсивність переговорів величезна, кажуть про декілька розмов Путіна і Трампа".

На думку Жданова, Путін хоче "застовбити" за собою території, це для нього вкрай важливий момент.

"А ми хочемо повернути території. І де гарантія, що Трамп поставить Путіну умови по зниженню інтенсивності бойових дій? Ми в такому випадку можемо контрнаступати. І це буде обґрунтовано, тому що це наші території. Дуже складне питання, яке повинно вирішуватись за столом переговорів. Гарантоване припинення вогню може відбутись за умови особистих перемовин України, Росії та посередників, які візьмуть на себе відповідальність за виконання умов двома сторонами", — каже аналітик.

Чи далеко ми від закінчення війни?

На це питання Олег Жданов відповідає наступним чином: "Ні. Я думаю, що рік — це цілком ймовірний термін, за який можна завершити війну. Але якщо під контролем Росії залишиться хоча б клаптик нашої землі, то це буде заморожений конфлікт. Іншого варіанту справедливого миру як повернення на кордони 1991 року немає".

На думку Жданова, російська армія вже відчуває проблеми з бронетехнікою.

"Справа ще і в тому, що Росія вже починає просідати в плані ведення війни на виснаження. Нам дуже зашкодить, якщо США зменшать військову допомогу. Гужовий транспорт та в’ючні тварини (які використовуються Росією на полі бою — Ред.) — це каже про те, що розвідка права в тому, що в червні Росія виходить на нульові запаси, які залишились у неї з радянських часів. Є проблема з бронетехнікою. По різним оцінкам, як стверджується, у Росії є 5-6 тисяч танків, які є на зберіганні. Але це ті тисячі танків, які неможливо завести та відновити їхній технічний стан. Все, закінчилось", — припускає Жданов.

Резюмуючи, військовий експерт каже, що зменшення інтенсивності обстрілів України може бути ознакою або виснаження Росії, або вкаже на те, що Росія налаштовується завершити активну фазу війни. Але при цьому на відведення військ Росія може витратити і тиждень, і місяць, і рік.

"Все буде залежати від ступеню домовленостей", — каже Жданов.

Знадобиться декілька років

Військовий експерт Роман Світан впевнений, що бойові дії саме найближчим часом продовжаться.

"Мирних угод не буде. Бойові дії продовжаться до виходу на кордони 1991 року зі створенням такої буферної зони, яка створюється зараз на курському напрямку. На Курщині ми демонструємо те, якою повинна бути буферна зона між Україною та Росією. Що таке 30 км? Це дальність роботи артилерії. Після того, як ми на кордоні на російській території створимо буферну зону, бойові дії будуть продовжуватись до повного розвалу російської імперії на російській території", — каже Світан.

А от на питання про те, чи далеко Україна від закінчення війни, Роман Світан відповів нам так: "3-4 роки. Рік працювати з Кримом, два роки — з Донбасом. Мінімум. Інших варіантів не існує".

Раніше повідомлялось про те, що пропонують у США та чи можливо це виконати.

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