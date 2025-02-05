Мирний план від США: на які поступки має піти Україна

Мирні переговори між Україною та Росією залишаються в центрі уваги світової спільноти, проте знайти компроміс, який би задовольнив обидві сторони, виявляється надзвичайно складним завданням.

Президент США Дональд Трамп прагне виконати свої ключові передвиборчі обіцянки. Й Україна не є виключенням. Його адміністрація вже розпочала переговори як з Києвом, так і з Москвою щодо угоди про припинення вогню.

Згодом спецпосланець Трампа щодо війни в Україні Кіт Келлог представить мирний план від США, а Туреччина вже називає місяць, коли розпочнуться мирні ініціативи.

Своєю чергою президент України готується зустрітися з головним республіканцем.

Коли можуть розпочатися переговори та на які поступки має піти Україна – читайте в матеріалі ТСН.ua.

"Мир через силу"

Адміністрація Дональда Трампа планує представити план щодо припинення війни Росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться у Німеччині 14–16 лютого, повідомляє видання Bloomberg.

Його має представити спецпосланець американського президента з питань України та Росії Кіт Келлог. За інформацією ЗМІ, він прибуде до Києва 20 лютого.

Як передає Bloomberg, серед ймовірних елементів плану Трампа:

потенційне замороження конфлікту та залишення окупованих Росією територій у підвішеному стані;

надання Україні гарантій безпеки, які б забезпечили, що Москва не зможе знову здійснити напад.

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В матеріалі йдеться, що пріоритетом для України як остаточної гарантії безпеки є членство в НАТО – перспектива, яку Київ визнає малоймовірною в короткостроковому майбутньому.

Конструктивні переговори Трампа

Сполучені Штати ведуть "дуже конструктивні" переговори з керівництвом України та РФ з приводу закінчення російської агресії.

"У нас тривають дуже хороші переговори, дуже конструктивні переговори щодо України. І ми ведемо переговори з російським та українським керівництвом", – заявив Трамп на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Крім того, він висловив сподівання, що скоро буде досягнуто домовленостей.

Україна має поступитися

Раніше спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог зробив сенсаційну заяву. За його словами, обидві сторони (маються на увазі Україна та РФ, – ред.) повинні будуть піти на поступки, якщо сподіваються домовитися про врегулювання війни, повідомляє RFE/RL.

У своїй заяві про поступки щодо врегулювання війни Келлог сказав, що президент України Володимир Зеленський "уже дав зрозуміти, що пом’якшить свою позицію щодо територій".

За словами представника американського лідера, "і Путіну також доведеться пом’якшити свої позиції".

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Також Келлог заявив, що Сполучені Штати хочуть проведення виборів в Україні, можливо, до кінця року.

Посадовець наголошував, що президентські й парламентські вибори в Україні, відкладені на час дії воєнного стану, "необхідно провести".

В Україні кажуть, що цей план провальний. За словами радника президента України Дмитра Литвина, якщо "план Трампа – це лише припинення вогню та вибори, то це провальний план – Путіна не злякають лише ці дві речі”. Про це він написав у своїй соцмережі Х.

Радник Зеленського наголосив, що Москва продовжує нарощувати виробництво ракет і боєприпасів, знаходить нові шляхи обходу санкцій та заробляє на нафті.

“Зрозуміло, що вся ця зброя створюється не для поваги до демократичних сусідів. Військовий альянс Росії з Північною Кореєю явно не передбачає дотримання режиму припинення вогню”, – застеріг західних партерів Литвин.

За його словами, українська сторона хотіла б бачити глибший підхід з боку офіційних осіб ключових партнерів.

"Болісні рішення"

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Україні доведеться ухвалити "по-звірячому болісні" рішення під час переговорів. Про це він розповів в інтерв'ю Radio NV.

Ексміністр перерахував чотири пункти:

перший – Україна не погодиться юридично визнати окуповані території російськими, але, ймовірно, американці тиснутимуть, щоб українці визнали це квазіполітично;

другий – американці скажуть рухатися до варіанту, який був за часів СРСР для країн Балтії (більшість держав, зокрема і США, відмовилися визнати радянську окупацію країн Балтії, але не чинили жодних дій проти СРСР, мовчки погодившись на поточний стан речей – ред.);

третій – США діятимуть методом батога і пряника. За словами Клімкіна, Путіну казатимуть: "Якщо все буде погано – то закрутимо гайки, а якщо не дуже погано – щось відпустимо", частина санкцій буде скасована;

четвертий момент – пов'язаний з визначенням "суверенності в сенсі рішень України: як внутрішньополітичних, так і зовнішньополітичних".

За словами Клімкіна, в четвертому пункті йдеться про вступ України до НАТО та співпрацю з Альянсом на українській території.

"А з точки зору внутрішньої політики – російський режим намагатиметься роздовбати Україну будь-яким шляхом, розпорошити, запровадити якісь варіанти змін конституційного ладу. І йдеться не про вибори, а про федералізацію", – сказав Клімкін.

В команді Трампа не можуть дійти згоди

Втім, як пише NBC News, в команді президента Трампа немає єдності щодо того, як змусити Росію піти на переговори з Україною.

За словами джерел, радник з національної безпеки Майк Волтц і Кіт Келлог наполягають на посиленні американського впливу, щоб змусити Путіна піти у відставку. Водночас частина адміністрації виступає за скорочення фінансової та військової допомоги Україні, що, на думку критиків, фактично означатиме її роззброєння і капітуляцію перед Росією.

Віцепрезидент Джей Ді Венс раніше відкрито висловлював скептицизм щодо підтримки Києва:

"Навіщо витрачати 130 мільярдів доларів на Україну, коли ми навіть не можемо сплатити свої рахунки вдома?".

Після вступу на посаду Трамп окреслив кілька варіантів тиску на Росію. Він погрожував запровадити нові мита, санкції та податки на імпорт російських товарів, якщо Путін не піде на переговори. Проте цей підхід має обмежений вплив, адже після 2022 року торгівля між США та РФ значно скоротилася: за минулий рік імпорт російських товарів до США становив лише 2,9 млрд дол. проти 30 млрд 2021 року.

"Це повний відволікальний маневр", – заявив колишній співробітник служби нацбезпеки адміністрації Байдена, зазначаючи, що США майже повністю відключили свою економіку від російської.

Ще один варіант – використання заморожених активів Росії на суму 300 млрд дол., що зберігаються у європейських та американських банках. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що ці кошти можуть піти на постачання зброї та фінансування українського уряду:

"Трамп міг би чинити тиск на європейців, щоб вони конфіскували ці резерви і перевели їх на рахунок українців", – заявив Тейлор.

Попри побоювання щодо можливої зміни курсу США, деякі офіційні особи вважають, що Трамп розуміє необхідність більшого тиску на Росію.

Зустріч з кремлівським диктатором

Нещодавно Володимир Зеленський заявив про ймовірну зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Хоча український глава вважає президента РФ ворогом, він сяде за стіл переговорів. Про це йшлося в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Водночас президент України назвав умову для переговорів з Путіним.

За його словами, він готовий до переговорів, в яких братимуть участь чотири групи (Сполучені Штати, Європа, Україна та Росія), в тому разі, якщо це буде єдиний варіант, за якого можна домовитися про мир для громадян України і не втратити людей.

"Безумовно, ми підемо на цей варіант, на зустріч з цими чотирма учасниками (США, Європа, Україна та Росія – ред.). Яка різниця, як я, яке моє ставлення до нього? Я не буду до нього добрим і вважаю, я вважаю його ворогом. І чесно кажучи, я вважаю, що він теж вважає мене ворогом. Ось так", – сказав президент.

Коли можуть початися переговори

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що активізація мирних ініціатив щодо України може розпочатися вже до кінця червня 2025 року.

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"Ми чуємо низку ініціатив президента США Дональда Трампа з цього приводу. Але до зустрічі лідерів РФ і США необхідна закулісна робота, підготовка до неї", – наголосив він.

За його словами, Анкара готова надати підтримку у проведенні дипломатичних переговорів і сприяти стабілізації ситуації.

Зеленський готується до зустрічі з Трампом

Водночас українське посольство у Вашингтоні працює над низкою зустрічей між представниками президента Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа. Підготовка триватиме певний час.

Про це заявила пані посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю "Суспільному".

"Ми завжди готуємо і зустрічі, і дзвінки. Це займає певний час. Контактів в України (з командою Трампа – ред.) набагато більше, ніж в інших країн", – каже дипломатка.

За її словами, посольство має гарні контакти з держсекретарем Марко Рубіо та радником з нацбезпеки Майком Волтцом, з якими працювало ще до обрання Трампа.

Зауважимо, що джерело видання в Офісі президента України повідомило, що Київ зараз узгоджує графік зустрічей з адміністрацією Трампа.

"Про Україну без України"?

"США не вестимуть переговори про Україну без самої України", – сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, пише "РБК-Україна".

На його думку, Європа також зацікавлена в такому форматі переговорів.

"Попри всі інформаційні конфлікти між США та Європою, синхронізація позицій щодо Східної Європи і щодо України, а також щодо фіналу війни абсолютно точно буде між Європою, США та Україною", – підкреслив він.

Подоляк також прокоментував візит на безпекову конференцію в Мюнхені Кіта Келлога. На думку радника, він може презентувати попередню ідею щодо миру в Україні.

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"Я думаю, що США обговорюють цей план. Це буде презентація попередньої конструкції, як я розумію. Десь ще будуть якісь дискусії навколо цього. Адже враховуємо, що РФ хоче отримати максимум з ситуації, вона продовжує максимально вкладатися у війну, ми бачимо, як вони збільшують кількість боєзіткнень, продовжують удари КАБами, ракетні дронові удари, вони не зменшують масштаби війни", – зауважив Подоляк.

Раніше ми писали, що Дональд Трам уже готується до зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

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