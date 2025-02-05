Курська операція допоможе переговорам: Зеленський пояснив як саме

Контроль над Курською областю стане важливою частиною переговорного процесу.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.

"Ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, які умови будуть у росіян до України щодо Курського напрямку. Це був дуже важливий крок. Я не люблю кидатися такими словами як "історичний". Все життя України і боротьба – це, напевно, історичний шлях,. Але вона точно була дуже важливою", – сказав Зеленський.

Він запевнив, що Сили оборони стабільно тримають на Курщині ситуацію, і "будуть тримати її далі".

"Там дуже великі втрати у росіян. Вони їх занижують дуже сильно. У них ці корейці розбігаються. Всі це бачили", – зауважив глава держави.

Також Зеленський нагадав, що на Курщині уразили кілька важливих військових пунктів управління ворога. На його думку, операція на Курщині дала можливість стабілізувати ситуацію на Харківщині.

"Це (операція ЗСУ на Курщині – Ред.), як магніт, тримає їхні війська – 60 тисяч на сьогодні, а може і більше. Тільки на цьому напрямку. Це дало можливість стабілізувати ситуацію на Харківщині", – сказав він.

Раніше Володимир Зеленський відповів, чи зможе Україна виграти війну без допомоги США.

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