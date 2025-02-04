Чи дійсно війська КНДР відвели з фронту: що каже Буданов

Буданов спростував заяву NYT про нібито виведення солдатів КНДР з фронту на Курщині через великі втрати.

Вісім тисяч північнокорейських військових усе ще воюють у Курській області РФ.

Про це у п'ятницю в коментарі The War Zone заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов, коментуючи інформацію західних ЗМІ, що солдатів КНДР нібито відвели з передової.

За словами Буданова, військові з КНДР все ще ведуть бої на Курщині, хоча останніми днями їхня активність значно зменшилася через значні втрати.

"Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів", – пояснив керівник ГУР.

Буданов визнав, що його коментарі суперечать повідомленням The New York Times та інших ЗМІ про поточний стан північнокорейських військ на Курщині. "Повідомлення в ЗМІ є помилковими", – запевнив він.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї також повідомила, що війська КНДР відступили з Курської області.

Крім того, керівник Центру протидії дезіфнормації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що військові з Північної Кореї вже протягом кількох тижнів участі у штурмах не беруть.

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