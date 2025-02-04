Чи дійсно війська КНДР відвели з фронту: що каже Буданов

Буданов спростував заяву NYT про нібито виведення солдатів КНДР з фронту на Курщині через великі втрати.
Вісім тисяч північнокорейських військових усе ще воюють у Курській області РФ.
Про це у п'ятницю в коментарі The War Zone заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов, коментуючи інформацію західних ЗМІ, що солдатів КНДР нібито відвели з передової.
За словами Буданова, військові з КНДР все ще ведуть бої на Курщині, хоча останніми днями їхня активність значно зменшилася через значні втрати.
"Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів", – пояснив керівник ГУР.
Буданов визнав, що його коментарі суперечать повідомленням The New York Times та інших ЗМІ про поточний стан північнокорейських військ на Курщині. "Повідомлення в ЗМІ є помилковими", – запевнив він.
Нагадаємо, розвідка Південної Кореї також повідомила, що війська КНДР відступили з Курської області.
Крім того, керівник Центру протидії дезіфнормації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що військові з Північної Кореї вже протягом кількох тижнів участі у штурмах не беруть.
Читайте також:
- Мешканці Північної Кореї імітують туберкульоз, щоб не їхати до РФ на війну
- "Корейці зайшли": жителі села на Курщині про свої "контакти" із солдатами КНДР
- Українська бригада втратила цілі роти у марних атаках на Курщині - Forbes