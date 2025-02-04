Буданов опроверг заявление NYT о якобы выводе солдат КНДР с фронта на Курщине из-за больших потерь.

Восемь тысяч северокорейских военных все еще сражаются в Курской области РФ.

Об этом в пятницу в комментарии The War Zone заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, комментируя информацию западных СМИ, что солдат КНДР якобы отвели с передовой.

По словам Буданова, военные из КНДР все еще ведут бои на Курщине, хотя в последние дни их активность сильно уменьшилась из-за значительных потерь.

"Нам нужно подождать некоторое время, чтобы увидеть, есть ли реальные изменения или просто снижение активности на несколько дней", – пояснил руководитель ГУР.

Буданов признал, что его комментарии противоречат сообщениям The New York Times и других СМИ о текущем состоянии северокорейских войск на Курщине. "Сообщения в СМИ ошибочны", – заверил он.

Напомним, разведка Южной Кореи также сообщила, что войска КНДР отступили из Курской области.

Кроме того, руководитель Центра противодействия дезифнормации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что военные из Северной Кореи уже в течение нескольких недель участия в штурмах не принимают.

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