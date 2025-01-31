Жители Северной Кореи иммитируют туберкулез, чтобы не ехать в РФ на войну

Родные северокорейских военных готовы платить сумасшедшие деньги за фальшивые справки, чтобы уберечь мужчин от отправки на российский фронт.

Жители Северной Кореи имитируют туберкулез во избежание принудительного направления на фронт в России. Семьи тратят более чем 100-кратную среднюю месячную зарплату на поддельные медицинские справки, чтобы защитить мужчин от отправку в зону боевых действий.

Об этом пишет Newsweek.

По оценкам США и Южной Кореи, режим Ким Чен Ина уже направил в Россию до 12 тысяч военных. Они участвуют в боях под Курском, помогая российским войскам в противодействии украинскому контрнаступлению. Однако ни Москва, ни Пхеньян официально не признают присутствие северокорейских солдат в конфликте.

Северная Корея имеет одну из самых больших армий в мире – 1,3 миллиона военных и еще 7,6 миллиона резервистов. Мужчины обязаны проходить 10-летнюю службу, а женщины – пятилетнюю. Это вынуждает многих родственников искать способы освобождения своих близких от мобилизации.

По информации Радио "Свободная Азия", цена подкупа врачей для получения фальшивой справки о туберкулезе выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом — со 100 до 500 долларов. Для большинства семей это огромная сумма, ведь средняя месячная зарплата государственного служащего в Северной Корее составляет всего 1–3 доллара. Однако многие готовы платить, поскольку опасаются, что их родные могут погибнуть на фронте.

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"Существует скрытое опасение, что если их сыновья присоединятся к армии и будут отправлены в Россию, родители никогда больше не увидят их живыми", — рассказала жительница провинции Рянганг.

По словам пленного северокорейского солдата, который попал к украинским военным, ему не сообщали заранее, что он отправляется в Россию. Многие жители Северной Кореи были удивлены таким поворотом событий и не понимали, против кого им придется воевать.

"Кто наш враг? Зачем нам новый враг?" – цитирует одного из жителей Рянганга Радио "Свободная Азия".

Сообщается, что родственники погибших получают официальные свидетельства о смерти с формулировкой "священные боевые учения в честь Родины" без уточнения реальных обстоятельств гибели.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в настоящее время в Курске уже погибли 3800 северокорейских военных.

Напомним, в Курской области идут бои, ВСУ контратакуют.

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