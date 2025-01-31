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Жители Северной Кореи иммитируют туберкулез, чтобы не ехать в РФ на войну

Жители Северной Кореи иммитируют туберкулез, чтобы не ехать в РФ на войну

Северокорейские военные / Фото: Associated Press

Родные северокорейских военных готовы платить сумасшедшие деньги за фальшивые справки, чтобы уберечь мужчин от отправки на российский фронт.

Жители Северной Кореи имитируют туберкулез во избежание принудительного направления на фронт в России. Семьи тратят более чем 100-кратную среднюю месячную зарплату на поддельные медицинские справки, чтобы защитить мужчин от отправку в зону боевых действий.

Об этом пишет Newsweek.

По оценкам США и Южной Кореи, режим Ким Чен Ина уже направил в Россию до 12 тысяч военных. Они участвуют в боях под Курском, помогая российским войскам в противодействии украинскому контрнаступлению. Однако ни Москва, ни Пхеньян официально не признают присутствие северокорейских солдат в конфликте.

Северная Корея имеет одну из самых больших армий в мире – 1,3 миллиона военных и еще 7,6 миллиона резервистов. Мужчины обязаны проходить 10-летнюю службу, а женщины – пятилетнюю. Это вынуждает многих родственников искать способы освобождения своих близких от мобилизации.

По информации Радио "Свободная Азия", цена подкупа врачей для получения фальшивой справки о туберкулезе выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом — со 100 до 500 долларов. Для большинства семей это огромная сумма, ведь средняя месячная зарплата государственного служащего в Северной Корее составляет всего 1–3 доллара. Однако многие готовы платить, поскольку опасаются, что их родные могут погибнуть на фронте.

"Существует скрытое опасение, что если их сыновья присоединятся к армии и будут отправлены в Россию, родители никогда больше не увидят их живыми", — рассказала жительница провинции Рянганг.

По словам пленного северокорейского солдата, который попал к украинским военным, ему не сообщали заранее, что он отправляется в Россию. Многие жители Северной Кореи были удивлены таким поворотом событий и не понимали, против кого им придется воевать.

"Кто наш враг? Зачем нам новый враг?" – цитирует одного из жителей Рянганга Радио "Свободная Азия".

Сообщается, что родственники погибших получают официальные свидетельства о смерти с формулировкой "священные боевые учения в честь Родины" без уточнения реальных обстоятельств гибели.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в настоящее время в Курске уже погибли 3800 северокорейских военных.

Напомним, в Курской области идут бои, ВСУ контратакуют.

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