Толстостенные сорта сладкого перца – выбираем лучшие

Болгарский перец – популярная овощная культура, которая радует огородников своим вкусом и пользой. Среди разнообразия сортов особенно выделяются толстые стенки и яркий вкус. Эксперты рассказали, какие сорта болгарского перца не только не горчат, но и отличаются высокой урожайностью и качеством плодов.

Сорт "Банкерс F1"

Это среднеранний высокоурожайный гибрид сладкого перца кубовидной формы, который подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. Растение отличается мощным ростом и стойкостью к стрессовым условиям, включая резкие перепады температур.

Плоды "Банкерс F1" имеют четырехкамерную структуру, алый цвет и коротко-кубовидную форму. Плоды формируются в несколько ярусов, имеют плотную структуру без пустот и толстые стенки. Толщина стен достигает 10 мм, что делает их особенно мясистыми и сочными.

В тепличных условиях растение достигает высоты 150 см и демонстрирует устойчивость к стрессовым факторам, недостатку влаги и вредителям. Их средний вес составляет 250-300 г, но при благоприятных условиях отдельные экземпляры могут достигать 750-800 г. Гибрид устойчив к табачной мозаике и фузариозному увяданию, что обеспечивает стабильный урожай.

Сорт "Слоновое ухо"

Этот сорт известен не только своим интересным названием, но и высокой урожайностью и качеством плодов. Слоновое ухо — раннеспелый сорт сладкого перца, который начинает созревать через 70-75 дней после высадки рассады.

Плоды имеют удлиненную конусообразную форму с характерным крючком на конце, длиной 18-20 см и шириной 10-12 см. Их масса колеблется от 150 до 250 г, а толщина стен составляет 6-8 мм. В процессе созревания цвет изменяется с темно-зеленого на темно-красный. Сорт отличается высокими вкусовыми качествами и стойкостью к вирусу табачной мозаики.

Растение среднерослое, активно формирует завязь, обеспечивая урожайность до 3 кг с одного куста. Плоды отличаются сладкими, толстыми и хрустящими стенками.

Плоды идеально подходят для тушения и приготовления на гриле, но также в свежем виде.

Перец "Слоновое ухо"

Сорт "Диментио F1"

Диментио — ранний гибридный сорт, который уже через два месяца после посадки дает щедрый урожай. Плоды проходят две стадии спелости: техническую и биологическую. В технической спелости у них желтый оттенок, похожий на сорт "Белозвезда", а в биологической — насыщенный красный цвет.

Вегетационный период составляет 58-63 дня с момента высадки рассады. Растение компактное, с мощной корневой системой, обеспечивающей стабильный рост и развитие.