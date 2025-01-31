Толстостенные сорта сладкого перца – выбираем лучшие

Скоро весна – выбираем семена толстостенного сладкого перца
Болгарский перец – популярная овощная культура, которая радует огородников своим вкусом и пользой. Среди разнообразия сортов особенно выделяются толстые стенки и яркий вкус. Эксперты рассказали, какие сорта болгарского перца не только не горчат, но и отличаются высокой урожайностью и качеством плодов.
Сорт "Банкерс F1"
Это среднеранний высокоурожайный гибрид сладкого перца кубовидной формы, который подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. Растение отличается мощным ростом и стойкостью к стрессовым условиям, включая резкие перепады температур.
Плоды "Банкерс F1" имеют четырехкамерную структуру, алый цвет и коротко-кубовидную форму. Плоды формируются в несколько ярусов, имеют плотную структуру без пустот и толстые стенки. Толщина стен достигает 10 мм, что делает их особенно мясистыми и сочными.
В тепличных условиях растение достигает высоты 150 см и демонстрирует устойчивость к стрессовым факторам, недостатку влаги и вредителям. Их средний вес составляет 250-300 г, но при благоприятных условиях отдельные экземпляры могут достигать 750-800 г. Гибрид устойчив к табачной мозаике и фузариозному увяданию, что обеспечивает стабильный урожай.
Сорт "Слоновое ухо"
Этот сорт известен не только своим интересным названием, но и высокой урожайностью и качеством плодов. Слоновое ухо — раннеспелый сорт сладкого перца, который начинает созревать через 70-75 дней после высадки рассады.
Плоды имеют удлиненную конусообразную форму с характерным крючком на конце, длиной 18-20 см и шириной 10-12 см. Их масса колеблется от 150 до 250 г, а толщина стен составляет 6-8 мм. В процессе созревания цвет изменяется с темно-зеленого на темно-красный. Сорт отличается высокими вкусовыми качествами и стойкостью к вирусу табачной мозаики.
Растение среднерослое, активно формирует завязь, обеспечивая урожайность до 3 кг с одного куста. Плоды отличаются сладкими, толстыми и хрустящими стенками.
Плоды идеально подходят для тушения и приготовления на гриле, но также в свежем виде.
Сорт "Диментио F1"
Диментио — ранний гибридный сорт, который уже через два месяца после посадки дает щедрый урожай. Плоды проходят две стадии спелости: техническую и биологическую. В технической спелости у них желтый оттенок, похожий на сорт "Белозвезда", а в биологической — насыщенный красный цвет.
Вегетационный период составляет 58-63 дня с момента высадки рассады. Растение компактное, с мощной корневой системой, обеспечивающей стабильный рост и развитие.
Плоды имеют коническую форму и выровнены по размеру. Средняя масса составляет 110–140 г, диаметр 6–7 см, длина 12–13 см, а толщина стенки достигает 7–8 мм. Мякоть сочная, мясистая, с отличными вкусовыми качествами.
Диментио F1 демонстрирует высокую устойчивость к стрессовым условиям, включая колебания температур. Растение продолжает формировать большое количество плодов даже при значительном повышении температуры во втором обороте. Также сорт устойчив к распространенным заболеваниям пасленовых культур.
Плоды хорошо переносят транспортировку на большие расстояния и длительное хранение, сохраняя привлекательный товарный вид. Они подходят для употребления в свежем виде, консервирования и замораживания.
Этот гибрид рекомендуется для выращивания как в открытом, так и в закрытом грунте, включая временные пленочные укрытия и пленочные теплицы.
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