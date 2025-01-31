Товстостінні сорти солодкого перцю - вибираємо найкращі

Болгарський перець — популярна овочева культура, яка радує городників своїм смаком та користю. Серед різноманіття сортів особливо виділяються ті, що мають товсті стінки та яскравий смак. Експерти розповіли, які сорти болгарського перцю не тільки не гірчать, але й відзначаються високою врожайністю та якістю плодів.

Сорт "Банкерс F1"

Це середньоранній високоврожайний гібрид солодкого перцю кубовидної форми, який підходить для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Рослина відзначається потужним ростом та стійкістю до стресових умов, включаючи різкі перепади температур.

Плоди "Банкерс F1" мають чотирикамерну структуру, яскраво-червоний колір та коротко-кубовидну форму.Плоди формуються в кілька ярусів, мають щільну структуру без пустот і товсті стінки.Товщина стінок досягає 10 мм, що робить їх особливо м'ясистими та соковитими.

У тепличних умовах рослина досягає висоти 150 см і демонструє стійкість до стресових факторів, нестачі вологи та шкідників. Їх середня вага становить 250-300 г, але за сприятливих умов окремі екземпляри можуть досягати 750-800 г. Гібрид стійкий до тютюнової мозаїки та фузаріозного в'янення, що забезпечує стабільний урожай.

Сорт "Слонове вухо"

Цей сорт відомий не лише своєю цікавою назвою, але й високою врожайністю та якістю плодів."Слонове вухо" — ранньостиглий сорт солодкого перцю, який починає дозрівати через 70-75 днів після висадки розсади.

Плоди мають подовжену конусоподібну форму з характерним гачком на кінці, довжиною 18-20 см та шириною 10-12 см. Їх маса коливається від 150 до 250 г, а товщина стінок становить 6-8 мм. У процесі дозрівання колір змінюється з темно-зеленого на темно-червоний. Сорт відзначається високими смаковими якостями та стійкістю до вірусу тютюнової мозаїки.

Рослина середньоросла, активно формує зав'язь, забезпечуючи врожайність до 3 кг з одного куща. Плоди відзначаються солодкими, товстими та хрусткими стінками.

Плоди ідеально підходять для тушкування та приготування на грилі, але також смакують у свіжому вигляді.

Перець "Слонове вухо"

Сорт "Діментіо F1"

"Діментіо" — ранній гібридний сорт, який вже через два місяці після посадки дає щедрий врожай. Плоди проходять дві стадії стиглості: технічну та біологічну. У технічній стиглості вони мають жовтий відтінок, схожий на сорт "Білозірка", а в біологічній — насичений червоний колір.

Вегетаційний період становить 58-63 дні від моменту висадки розсади. Рослина компактна, з потужною кореневою системою, що забезпечує стабільний ріст і розвиток.