Цей колір їй личить: дружина Роберта Паттінсона виступила на концерті в Нью-Йорку

Особливість заходу в тому, що гості на нього приходять у червоному вбранні. Проводиться воно щорічно для того, щоб підвищити поінформованість про поширені серцево-судинні захворювання.
Співачка та акторка Сьюкі Вотергаус, яка також є дружиною відомого актора Роберта Паттінсона, відвідала світський захід у Нью-Йорку – благодійний концерт Американської кардіологічної асоціації Go Red for Women Red Dress Collection.
Сьюкі спочатку з'явилася на червоній доріжці у вільному вбранні від Taller Marmo, яке поєднала з прикрасами Suzanne Kalan.
Після фотосесії вона вийшла на сцену, щоби виконати пісню. Сьюкі переодяглася у довгу сукню з торочкою від бренду Calcaterra з колекції весна-літо 2025.
А поки Сьюкі Вотергаус вирушила до США, її коханий полетів із Парижа додому до Великої Британії до їхньої спільної дочки, яка незабаром відсвяткує свій перший день народження. Актор відвідав у Франції Тиждень моди та з'явився на показі Модного дому Dior, який презентував чоловічу колекцію осінь-зима 2025-2026.
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