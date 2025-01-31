Суд ухвалив вирок вбивці 9-річної українки в Німеччині: як його покарали

Суд міста Хемніц визнав 37-річного уродженця Молдови винним у вбивстві української дівчинки, яка разом із матір'ю отримала прихисток у Німеччині після початку повномасштабного вторгнення Росії. За рішенням суду чоловік відбуватиме довічне покарання.

Про це повідомляє BILD.

Судді також взяли до уваги особливу тяжкість злочину, що практично унеможливлює дострокове звільнення засудженого після 15 років ув'язнення. Вирок суду став остаточним, обвинувачений не висловив бажання оскаржувати вердикт.

За даними слідства, чоловік вистежив 9-річну Валерію, яка йшла у школу, затяг її до лісу та задушив. Після скоєння злочину вбивця втік з Німеччини, але був затриманий у Празі через 11 днів. Потім підозрюваного екстрадували до Німеччини, де він постав перед судом.

Відомо, що чоловік перебував у близьких стосунках із матір'ю Валерії, але за кілька днів до вбивства жінка розірвала стосунки з ним. За версією слідчих, вбивство Валерії могло бути помстою її матері.

Нагадаємо, девʼятирічна Валерія зникла 3 червня — вона вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи, але так там і не зʼявилась. Тіло дівчинки знайшли неподалік від дома у лісі лише через 10 днів. У вбивстві дівчинки також підозрювали попереднього партнера її матері, що жив по сусідству. Але виявилось, що він має беззаперечне алібі.

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