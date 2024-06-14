Підозрюваного у вбивстві в Німеччині дев'ятирічної українки затримали в Празі

Затриманий, який є громадянином Молдови, перебуває під вартою на території Чехії.

У п'ятницю, 14 червня, в Празі заарештували чоловіка, підозрюваного у вбивстві дев'ятирічної Валерії, яку викрали та вбили 3 червня у місті Дебельн на сході Німеччини, коли вона йшла до школи.

Про це повідомляє видання Focus з посиланням на поліцію.

У повідомленні йдеться, що 36-річного чоловіка, який колись перебував у стосунках із матір'ю дівчинки, затримали в ресторані в чеській столиці

Наразі затриманий, який є громадянином Молдови, перебуває під вартою на території Чехії. Прокуратура Хемніца, яка розслідує справу про вбивство, направила запит на його екстрадицію до сусідньої країни. Чоловіка, якого розшукують за ненавмисне вбивство, необхідно терміново переправити до Німеччини.

Раніше понад 400 поліцейських у федеральних німецьких землях Саксонії та Саксонії-Ангальт шукали 9-річну Валерію, яку востаннє бачили 3 червня, коли вона йшла до школи. Але на заняття дівчина так і не з'явилася.

Підозрюваного, який останнім часом не ладнав із матір’ю дівчинки, зняла камера спостереження біля її будинку в день зникнення Валерії.

Нагадаємо, у німецькому місті Дебельн дорогою до школи 3 червня зникла 9-річна дівчинка з України. Відомо, що її батько воює у лавах Збройних сил України, а дитина разом із матір'ю, сестрою та бабусею переїхала до Німеччини. Пошуки тривали до 12 червня – того дня тіло дитини знайшли у лісі.

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