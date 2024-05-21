У Німеччині з ножем напали на підлітка з України: подробиці інциденту

Два ножових: у Німеччині напали на 15-річного хлопця з України. Отримані рани були серйозними, але підліток, попри це, зміг пройти ще кілометр. За життя українця лікарі боролися просто на вулиці. Справа вже на контролі місцевої прокуратури.

Усі подробиці інциденту розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Напали з ножем на 15-річного українця

У Дортмунді, Німеччина, невідомі напали на 15-річного підлітка з України. Він гуляв ввечері з двома друзями. Хлопець отримав як мінімум два поранення ножем. Інцидент стався 20 травня, пише Bild: “Молодий українець був увечері в дортмундському Нордштадті з двома друзями. Близько 21:00 вони почали розмовляти з двома дівчатами. Групі молодиків це, мабуть, не сподобалося, і виникла бійка”.

ЗМІ повідомляють, що під час бійки один із нападників витягнув ніж. За даними Bild, 15-річний підліток отримав спочатку поріз шиї, а потім нападник встромив лезо у верхню частину тіла. У результаті підліток опинився на межі життя і смерті. За словами журналістів, отримавши серйозне поранення, українець зміг пройти ще кілометр, після чого втратив свідомість. На місце викликали швидку допомогу.

Медики боролися за життя українця просто неба. Потім його доставили до лікарні. Наразі поліція веде пошуки нападників, яким вдалося втекти з місця події. За даними правоохоронців, стан українського хлопця зараз стабільний. Цією справою займається відділ по розслідуванню вбивств, зазначила місцевий прокурорка Марібель Андерссон: “Ми припускаємо замах на вбивство”.

Вбивство українця в Угорщині

На жаль, це не перший випадок, коли за кордоном нападають на наших співвітчизників. Нещодавно світ сколихнуло жорстоке вбивство українця в Угорщині. Ситуація дуже схожа, що і у Німеччині. Між чоловіками виникла сварка, потім бійка, де нападник вдарив українця ножем. На жаль, постраждалий українець ще до приїзду правоохоронців і медиків почав стікати кров’ю та помер на місці.

У його вбивстві миттєво стали підозрювати казаха. Угорські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за підозрою у вбивстві, нападника затримали на місці. Що стало причиною конфлікту, не зазначається. Місцеві видання уточнюють, що українець був зарізаний ножем у приміщенні міжнародної транспортної компанії, де він та підозрюваний працювали водіями вантажівок, а на момент жорстокого вбивства вони відпочивали на території автотранспортної компанії.

Розчленування українця у Польщі

Ще один випадок стався з українцем у Польщі на початку травня 2024 року. В ніч проти 11 на 12 травня польській фермі спалахнула пожежа. Після того, як рятувальники приборкали вогонь, на згарищі виявили тіло чоловіка. Згодом з’ясувалося, що ця смерть — не випадкова, бо тіло було частково розчленоване. Деталі місцевим журналістам розповів окружний прокурор Патрік Вегнер.

За підозрою у вбивстві слідчі вже заарештували трьох громадян Польщі — двох чоловіків і жінку. Чоловіків підозрюють у вбивстві з особливою жорстокістю та в якості запобіжного заходу взяли під варту строком на 3 місяці. Їм загрожує довічне ув’язнення. Жінку звинувачують у ненаданні першої медичної допомоги та приховуванні слідів злочину. Їй загрожує до 5 років ув'язнення. За словами прокурора, загиблий був єдиним українцем, який працював на невеликому агропідприємстві, де розводять велику рогату худобу. Що стало причиною такого — звірства наразі з’ясовує слідство.

Вбивство українок у Німеччині

А у березні 2024 року в Гоккенгаймі, Німеччина, знайшли вбитою 27-річну Маргариту Стеценко. Її матір — 51-річну Марину Стеценко — до останнього сподівалися знайти живою, але 19 березня тіло жінки витягнули з води. Маленьку донечку Маргарити викрали. Це була родина харків’ян, які поїхали до Німеччини з міста, яке фактично щодня під обстрілами. Але їх і там дістали росіяни.

7 березня у німецькому виданні Bild повідомили, що є перші підозрювані — серед яких росіянка. За даними журналістів, у скоєнні злочину підозрюються 44-річний німець і його дружина — 43-річна росіянка, втім шокує ще один момент — це вбивство вони планували давно. Причина — сімейна пара захотіла викрасти дитину Маргарити, хоча подружжя і має трьох власних дітей.

Свідки кажуть, що напередодні чоловік придумав цілу легенду й розповідав сусідам про свою нібито новонароджену доньку. За його версією, дитина перебувала у відділенні інтенсивної терапії й от-от вони мали б забрати її додому. Власне, у цієї сімейної пари і знайшли живу та неушкоджену Мію, її взяли під опіку та доставили до лікарні, де ДНК підтвердило, що вона — донька загиблої українки. Чому подружжя пішло на такі жорстокі вбивства — невідомо.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним загиблих та бажає швидкого одужання молодому українцю, який отримав ножові поранення в Німеччині. Сподіваємося, що усі винні будуть суворо покарані. Бережіть себе та своїх рідних.

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