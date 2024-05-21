В Германии с ножом напали на подростка из Украины: подробности инцидента

Два ножевых: в Германии напали на 15-летнего парня из Украины. Полученные раны были серьезными, но подросток, несмотря на это, смог пройти еще километр. При жизни украинца врачи боролись прямо на улице. Дело уже на контроле местной прокуратуры.

Все подробности инцидента рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Напали с ножом на 15-летнего украинца

В Дортмунде, Германия, неизвестные напали на 15-летнего подростка из Украины. Он гулял вечером с двумя друзьями. Парень получил как минимум два ранения ножом. Инцидент произошел 20 мая, пишет Bild: “Молодой украинец был вечером в дортмундском Нордштадте с двумя друзьями. Около 21.00 они начали разговаривать с двумя девушками. Группе молодых людей это, пожалуй, не понравилось, и возникла драка”.

СМИ сообщают, что во время потасовки один из нападавших вытащил нож. По данным Bild, 15-летний подросток получил сначала порез шеи, а затем нападающий воткнул лезвие в верхнюю часть тела. В результате подросток оказался на грани жизни и смерти. По словам журналистов, получив серьезное ранение, украинец смог пройти еще километр, после чего упал в обморок. На место вызвали скорую помощь.

Медики боролись за жизнь украинца под открытым небом. Затем его доставили в больницу. Полиция ведет поиски нападающих, которым удалось скрыться с места происшествия. По данным правоохранителей, состояние украинского парня сейчас стабильное. Этим делом занимается отдел по расследованию убийств, отметила местный прокурор Марибель Андерссон: "Мы допускаем покушение на убийство".

Убийство украинца в Венгрии

К сожалению, это не первый случай, когда за границей нападают на наших соотечественников. Недавно мир всколыхнуло жестокое убийство украинца в Венгрии. Ситуация очень похожа, что и в Германии. Между мужчинами возникла ссора, затем драка, где нападающий ударил украинца ножом. К сожалению, пострадавший украинец еще до приезда стражей порядка и медиков начал стекать кровью и умер на месте.

В его убийстве мгновенно стали подозревать казаха. Венгерские правоохранители открыли уголовное производство по подозрению в убийстве, нападавшего задержали на месте. Что явилось причиной конфликта, не отмечается. Местные издания уточняют, что украинец был зарезан ножом в помещении международной транспортной компании, где и подозреваемый работали водителями грузовиков, а на момент жестокого убийства они отдыхали на территории автотранспортной компании.

Расчленение украинца в Польше

Еще один случай произошел с украинцем в Польше в начале мая 2024 года. В ночь на 11 мая на 12 мая польской ферме вспыхнул пожар. После того, как спасатели обуздали огонь, на пепелище обнаружили тело мужчины. Впоследствии выяснилось, что эта смерть не случайна, потому что тело было частично расчленено. Детали местным журналистам рассказал окружной прокурор Патрик Вегнер.

По подозрению в убийстве следователи уже арестовали троих граждан Польши — двух мужчин и женщину. Мужчин подозревают в убийстве с особой жестокостью и в качестве меры пресечения взяли под стражу сроком на 3 месяца. Им грозит пожизненное заключение. Женщина обвиняется в неоказании первой медицинской помощи и сокрытии следов преступления. Ей грозит до 5 лет заключения. По словам прокурора, погибший был единственным украинцем, работавшим на небольшом агропредприятии, где разводят крупный рогатый скот. Что стало причиной такого — зверства выясняет следствие.

Убийство украинок в Германии

А в марте 2024 года в Гоккенгайме, Германия нашли убитой 27-летнюю Маргариту Стеценко. Ее мать – 51-летнюю Марину Стеценко – до последнего надеялись найти живой, но 19 марта тело женщины вытащили из воды. Маленькую дочь Маргариты похитили. Это была семья харьковчан, уехавших в Германию из города, фактически ежедневно под обстрелами. Но их и там достали россияне.

7 марта в немецком издании Bild сообщили, что есть первые подозреваемые — среди которых россиянка. По данным журналистов, в совершении преступления подозреваются 44-летний немец и его жена — 43-летняя россиянка, впрочем, шокирует еще один момент — это убийство они планировали давно. Причина — семейная пара захотела похитить ребенка Маргариты, хотя у супругов есть трое собственных детей.

Свидетели говорят, что накануне мужчина придумал целую легенду и рассказывал соседям о своей якобы новорожденной дочери. По его версии, ребенок находился в отделении интенсивной терапии и вот-вот они должны были забрать его домой. Собственно у этой семейной пары и нашли живую и невредимую Мию, ее взяли под опеку и доставили в больницу, где ДНК подтвердило, что она — дочь погибшей украинки. Почему супруги пошли на такие жестокие убийства – неизвестно.

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования родным погибших и желает быстрого выздоровления молодому украинцу, получившему ножевые ранения в Германии. Надеемся, что все виновные будут строго наказаны. Берегите себя и своих родных.

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