Моторошне вбивство українця в Польщі: тіло чоловіка розчленували та спалили

У Польщі жорстоко вбили українця. Його тіло розчленували і намагалися спалити, аби приховати злочин, але не вдалося. Підозрювані вже затримані.

Хто вони та за що так жорстоко розправилися з українцем? Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Вбили, розчленували і намагалися спалити

В ніч на 12 травня на польській фермі спалахнула пожежа. Після того як рятувальники приборкали вогонь, на згарищі виявили тіло чоловіка. Та дуже швидко з’ясувалося, що ця смерть — не випадкова і з пожежею ніяк не пов’язана, бо тіло було частково розчленоване. А вже згодом з’ясувалося, що загиблий є громадянином України.

Деталі місцевим журналістам розповів окружний прокурор Патрік Вегнер: “Можу підтвердити, що в Рокицинах сталося вбивство. Не хочу вражати моторошними подробицями, скажу лише, що подія була надзвичайно драматичною”.

Вбитий — українець

Згодом все ж з’явилися і подробиці. Трагедія трапилася на агропідприємстві, саме тут жорстоко вбили, потім розчленували й, аби приховати злочин, намагалися спалити тіло 48-річного українця. За підозрою у вбивстві слідчі вже арештували трьох громадян Польщі — двох чоловіків і жінку. Чоловіків підозрюють у вбивстві з особливою жорстокістю та в якості запобіжного заходу взяли під варту строком на три місяці. Їм загрожує довічне ув’язнення. Жінку звинувачують у ненаданні першої медичної допомоги та приховуванні слідів злочину. Їй загрожує до 5 років ув'язнення. Заарештовані — 37-річний власник ферми, його 35-річна дружина та 34-річний працівник ферми.

За словами прокурора, загиблий був єдиним українцем, який працював на цьому невеликому агропідприємстві, де розводять велику рогату худобу. Він зазначив, що у вбивстві українця з особливою жорстокістю підозрюють його роботодавця. Слідство також встановило, що чоловік був схильний до насилля і постійно бив своїх працівників. Що стало причиною такого — звірства наразі з’ясовує слідство.

Вбивство в Польщі: серед жертв і підозрюваних — українці

Нагадаємо, що це вже не вперше, коли в Польщі жорстоко вбивають українців. Ще одна моторошна історія облетіла країну на початку квітня 2024 року. Тоді у Варшаві, неподалік середмістя, у закинутій будівлі поліція знайшла тіла чотирьох вбитих чоловіків. Серед них було троє українців і один громадянин Польщі. Тоді затримали сімох підозрюваних — це і чоловіки, і жінки.

Що шокує, шестеро з них виявилися теж українцями і один — громадянин Польщі. І жертви, і затримані, розповіли у поліції — бездомні. Правоохоронці припускали, що вони якийсь час жили у покинутому будинку, в якому і стався конфлікт, про це повідомив речник варшавської поліції Роберт Шумята: “Коли сталося вбивство, ми ще не знаємо. Тіла були у різному ступені розкладання, а це означає, що вони там пролежали кілька місяців”.

Деталі моторошного вбивства

Тіла були знайдені в різних місцях будинку — в порожніх приміщеннях, на даху, також закопаними на подвірʼї. Пізніше прокуратура висунула обвинувачення у трьох вбивствах 34-річному українцю. Ще п’ятьох людей обвинувачують у неповідомленні про злочин. Як йдеться у матеріалі, підозрюваний з України лише частково зізнався у злочині.

Додому відпустили 46-річну українку, яка минулого тижня розповіла поліції про вбивства. Підтвердилося і те, що всі підозрювані нелегально жили у порожній частині будинку в центрі Варшави.

Також 15 лютого 2024 року до чергової частини поліції надійшла інформація про виявлене тіло жінки на сходах у багатоквартирному будинку у центрі міста. Вона теж виявилася українкою.

Тіло 38-річної жінки знайшли у коридорі при вході в будинок. Поліцейські встановили особу підозрюваного, це 48-річний чоловік, який не мешкає в цьому будинку. Він завдав жінці двадцять ударів гострим предметом. Його затримали через три години після вбивства.

Вбивство українки: сиротами залишилося троє дітей

Згодом з’ясувалося, що вбита 38-річна українка — матір трьох дітей, з яких двоє наразі є неповнолітніми. Трагедія сталася у місті Томашів-Мазовецький Лодзинського воєводства, що у центральній Польщі. Зазначається, що на підставі зібраних доказів затриманому висунули обвинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю. За цей злочин польський закон передбачає довічне ув'язнення.

Водночас польська поліція жодним словом не згадує українське походження загиблої. Невідомими також є мотив і особа підозрюваного — не вказано, й те, чи є він поляком, українцем, або громадянином іншої держави. Про те, що загибла є громадянкою України, написало “Суспільне”. Журналісти з’ясували, що жінка проживала у селі Гриньківці Кременецького району Тернопільщини, але часто їздила на заробітки до Польщі.

Як розповів староста Матвіївського старостинського округу, куди входить село Гриньківці, Ігор Яремчук, у загиблої було троє дітей: 21-річна донька, ще одна донька навчається у 10 класі, а син — у 9 класі: “Ця жінка постійно їздила на заробітки до Польщі, щоб заробити сім’ї на прожиття, знаємо її лише з хорошої сторони. Діти живуть з бабусею. Також у померлої є дві рідні сестри. Про смерть жінки нас повідомили її рідні”.

Команда ТСН.ua висловлює співчуття рідним усіх загиблих.

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