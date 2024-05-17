Усик та Ф'юрі показали вагу перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик та володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі пройшли церемонію зважування перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу.

Британець переважив українця майже на 13 кг. Вага "Циганського короля" склала 118,8 кг, тоді як нашого співвітчизника – 105,9 кг. Це рекордна вагу в кар'єрі Усика.

До цього найважчим Олександр був перед другим боєм з Ентоні Джошуа – 100,5 кг. А в останньому поєдинку проти Даніеля Дюбуа вага українця становила 100,2 кг

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на іншу дату.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Ф'юрі.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко спрогнозував переможця бою Усик – Ф'юрі.

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