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Яка кількість росіян вважає катування допустимим: результати опитування

Яка кількість росіян вважає катування допустимим: результати опитування

Тортури / Фото: tsn.ua

За останні 5 років показник зріс на 19%.

Майже половина громадян РФ, а саме 47%, вважають допустимим застосування катувань. З них 25% вважають, що тортури можливі лише тоді, коли можна врятувати людські життя, ще 22% — що тортури можуть бути застосовані лише до тих, хто скоїв тяжкий насильницький злочин.

Про це йдеться в опитуванні російського "Левада Центру".

За результатами опитування:

  • 47% росіян вважають допустимим застосування тортур;
  • 35% росіян згодні з тим, що катування недопустимі за жодних обставин;
  • 18% росіян не мають думки щодо цього питання.

Нагадаємо, підозрюваному в нападі на “Крокус Сіті” після затримання відрізали вухо.

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