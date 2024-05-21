Яка кількість росіян вважає катування допустимим: результати опитування

За останні 5 років показник зріс на 19%.

Майже половина громадян РФ, а саме 47%, вважають допустимим застосування катувань. З них 25% вважають, що тортури можливі лише тоді, коли можна врятувати людські життя, ще 22% — що тортури можуть бути застосовані лише до тих, хто скоїв тяжкий насильницький злочин.

Про це йдеться в опитуванні російського "Левада Центру".

За результатами опитування:

47% росіян вважають допустимим застосування тортур;

35% росіян згодні з тим, що катування недопустимі за жодних обставин;

18% росіян не мають думки щодо цього питання.

Нагадаємо, підозрюваному в нападі на “Крокус Сіті” після затримання відрізали вухо.

Читайте також: