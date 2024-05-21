Яка кількість росіян вважає катування допустимим: результати опитування

За останні 5 років показник зріс на 19%.
Майже половина громадян РФ, а саме 47%, вважають допустимим застосування катувань. З них 25% вважають, що тортури можливі лише тоді, коли можна врятувати людські життя, ще 22% — що тортури можуть бути застосовані лише до тих, хто скоїв тяжкий насильницький злочин.
Про це йдеться в опитуванні російського "Левада Центру".
За результатами опитування:
- 47% росіян вважають допустимим застосування тортур;
- 35% росіян згодні з тим, що катування недопустимі за жодних обставин;
- 18% росіян не мають думки щодо цього питання.
Нагадаємо, підозрюваному в нападі на “Крокус Сіті” після затримання відрізали вухо.
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