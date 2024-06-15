Вбивство дівчинки в Німеччині: батько повідомив, де поховають дитину

У п'ятницю ввечері майже 2000 жителів міста Дебельн зібралися на центральній площі Обермаркту, де вшанували пам'ять вбитої 9-річної Валерії, яка знайшла прихисток від війни у Німеччині, але через два роки була жорстоко вбита дорогою до школи.

Про це пише BILD.

Видання зазначає, що на акцію пам'яті прийшов маже кожен десятий мешканець Дебельна, в якому живе близько 23 000 осіб.

"Зі сцени виступив бургомістр Свен Лібхаузер. Люди принесли квіти, свічки та м'які іграшки, а потім запустили в небо повітряні кулі", - йдеться у повідомленні.

Батько дівчинки Роман, який воює на фронті в Україні, заявив журналістам, що має намір приїхати до Німеччини за тілом, щоб поховати дочку на батьківщині.

"Я хочу забрати доньку додому та поховати її тут, в Україні. Я не залишу її там", - наголосив чоловік.

Найближчим часом Роман має прибути до Німеччини. Після звістки про зникнення дівчинки, її батькові надали відпустку. Зараз він оформлює відповідні документи для поїздки до Німеччини.

Валерія приїхала до Німеччини майже одразу після початку повномасштабної війни в Україні разом із мамою, бабусею та сестрою. Її 32-річний батько Роман залишився в Україні та пішов воювати на фронт. Згодом стосунки між батьками дівчинки розладилися, й вони розлучилися.

Нагадаємо, 9-річна Валерія зникла 3 червня дорогою до школи. Через тиждень її тіло зі слідами насильницької смерті знайшли у лісі. У п'ятницю, 14 червня, у Празі було затримано підозрюваного у вбивстві дитини 36-річного громадянина Молдови. Відомо, що раніше у нього були стосунки із матір'ю Валерії.

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