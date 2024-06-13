Вбивство 9-річної українки у Німеччині: один із підозрюваних представив алібі (фото)

Чоловік запевняє, що все це час був у Стамбулі і проходив лікування у стоматолога.

Один із підозрюваних у вбивстві 9-річної українки Валерії представив алібі.

Про це повідомляє BILD, із яким зв'язався підозрюваний.

Раніше повідомлялося, що у вбивстві юної Валерії у місті Дебельн підозрюють двох чоловіків: колишнього хлопця її матері Андрія з Молдови та їхнього 55-річного сусіда Геннадія з України. У четвер, 13 червня, українець зв'язався з BILD та спростував підозри. Він представив штампи в паспорті, чек, а також нові зуби як свідчення того, що останніми днями він перебував у Стамбулі, де проходив лікування у стоматолога.

Геннадій показав штампи у паспорті / Фото: The Bild

Чек на стоматологічні послуги / Фото: The Bild

Геннадій уже надав свідчення поліції ФРН. Він визнав, що раніше був у зв'язку з матір'ю дівчинки. Вони познайомилися два роки тому у Німеччині та пробули парою п'ять місяців. Розставання не було мирним, чоловік навіть погрожував жінці. Але з самою Валерією він мав "хороші стосунки", а її загибель "ранить мені серце", заявив українець.

Андрій із Молдови постійно проживав у Празі. За даними BILD, у день вбивства він прибув до Дебельна і намагався зв'язатися з матір'ю дівчинки. Його досі не можуть знайти ані чеські, ані німецькі правоохоронці.

Нагадаємо, 3 червня 9-річна українка Валерія пропала дорогою до школи. Ймовірно, її забрали до лісу і вбили. Є інформація, що незадовго до загибелі дитина повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цією посиланням відео: Шукали більше тижня! У Німеччині вбили 9-річну українку: спливли страшні подробиці трагедії!

Читайте провідні новини дня: