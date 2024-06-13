Ціна знижується щодня: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

Останніми днями українські фермери розпочали збирати врожай цибулі. Тож різке збільшення на ринку пропозиції цього популярного овоча стало причиною здешевлення торішньої продукції.

Про це пише EastFruit.

Від початку поточного тижня цибуля врожаю 2023 року здешевшала в середньому на 25%. Сьогодні українські фермери продають її за ціною від 14 до 20 грн за кілограм. До речі, лише тиждень тому ціни на стару цибулю стартували від 18 грн/кг.

Цибуля нового врожаю також з'явилася на українському ринку. При цьому її ціна не суттєво відрізняється – від 16 до 22 грн/кг.

Аналітики зазначають, що у порівнянні з сезоном 2023 року, українські виробники вже продають торішню цибулю на 52% дешевше. Очікується, що тенденція зниження ціни збережеться й надалі.

За словами гравців ринку, у цьому сегменті зберігається невисока торговельна активність та стрімке зростання пропозиції. Тому фермерам доводиться фактично щодня переглядати відпускні ціни на свою продукцію.

Нагадаємо, голова НБУ зробив невтішний прогноз щодо збільшення темпів інфляції в Україні. За його словами ріст цін пришвидшиться насамперед через тиск на бізнес в умовах війни.

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