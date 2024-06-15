Чи відключатимуть світло 16 червня: в "Укренерго" дали відповідь

Про можливі зміни ситуації в енергосистемі "Укренерго" обіцяє повідомити додатково.
У неділю, 16 червня, по всій території Україні не діятимуть графіки відключень світла.
Про це повідомляє "Укренерго" у Telegram.
"Завтра, 16 червня, застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується", - йдеться у повідомленні.
Причина такого рішення – зниження споживання електроенергії у вихідний день. Однак у випадку зміни ситуації в енергосистемі України – буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, в Україні буде два тарифи на світло: скільки доведеться платити і як зекономити.
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