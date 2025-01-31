Суд вынес приговор убийце 9-летней украинки в Германии: как его наказали

Суд города Хемниц признал 37-летнего уроженца Молдовы виновным в убийстве украинской девочки, которая вместе с матерью получила убежище в Германии после начала полномасштабного вторжения России. По решению суда мужчина будет отбывать пожизненное наказание.

Об этом сообщает BILD.

Судьи также приняли во внимание особую тяжесть преступления, что практически делает невозможным досрочное освобождение осужденного после 15 лет заключения. Приговор суда стал окончательным, обвиняемый не выразил желания оспаривать вердикт.

По данным следствия, мужчина выследил 9-летнюю Валерию, которая шла в школу, затащил ее в лес и задушил. После совершения преступления убийца сбежал из Германии, но был задержан в Праге через 11 дней. Затем подозреваемого экстрадировали в Германию, где он предстал перед судом.

Известно, что мужчина находился в близких отношениях с матерью Валерии, но за несколько дней до убийства женщина разорвала отношения с ним. По версии следователей, убийство Валерии могло быть местью ее матери.

Напомним, девятилетняя Валерия исчезла 3 июня — она вышла из дома, чтобы сесть на автобус в школу, но так там и не появилась. Тело девочки нашли недалеко от дома в лесу только через 10 дней. В убийстве девочки также подозревали живущего по соседству предыдущего партнера ее матери. Но оказалось, что у него безоговорочное алиби.

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