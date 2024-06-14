Люди чули крики в лісі: деталі загадкового вбивства 9-річної Валерії в Німеччині

Німецька поліція підтвердила смерть 9-річної українки Валерії, яка зникла тиждень тому. Правоохоронці розслідують вбивство.

ТСН.ua все, що наразі відомо про гучну справу.

Німецька поліція, яка розслідує вбивство 9-річної українки Валерії, розглядає причетність до злочину двох чоловіків: колишнього хлопця її матері Надії, а також її переслідувача, повідомляє Bild.

Вважалося, що колишній хлопець мами Валерії — громадянин Молдови Андрій — перебуває у Чехії. Однак слідчим з Праги поки що не вдалося вийти на його слід.

Люди з оточення родини загиблої повідомили Bild, що близько 09:40 ранку в день зникнення Валерії він звʼязався з її матірʼю через месенджер і просив швидко відповісти.

У той же день Андрія зафіксувала камера спостереження будинку, сусіднього до того, де жили Валерія з матір'ю. Крім того, його мобільний телефон був зареєстрований у радіоточці в Дебельні.

Інший чоловік, причетність якого розглядає поліція, — 50-річний українець Геннадій, який останнім часом жив по сусідству з Надією і Валерією. Як дізнався Bild, Надія лише нещодавно повідомила про переслідування з боку чоловіка.

Як повідомляє знайомий родини, Геннадій хотів стосунків із Надією, однак отримав відмову, після чого почав переслідувати її й погрожувати. Серед іншого, він пообіцяв "знищити їй життя".

Сусіди Геннадія повідомили, що поліція хотіла навідатися до нього, однак у квартирі правоохоронці його не виявили.

Як пише Bild, поки незрозуміло, чи вважає поліція, що він має стосунок до справи, чи хоче заслухати його як свідка. Поліція не коментує.

Старша прокурорка Інгрід Бургхарт відмовилася розповідати журналістам про причину смерті, однак зазначила, що правоохоронці мають гіпотези щодо мотиву вбивства. Також вона знову сказала, що слідство не припускає, що щодо дитини здійснили сексуальне насильство, адже коли її виявили, дівчинка була одягнена.

А німецьке видання Sueddeutsche з посиланням на місцеву поліцію пише, що перехожі чули дитячі крики в лісі неподалік від місця, де вияивли дівчинку.

Правоохоронці мають дві версії, що це могло бути ненавмисне і навмисне вбивство.

Зазначається, що знайшовся свідок, який чув крики дитини в день її зникнення, 3 червня, в лісовому масиві, де згодом виявили тіло 9-річної Валерії. Він зателефонував до поліції лише за 2 дні і повідомив про ситуацію, але в поліції не відреагували.

"Від місця, де свідок почув крик, до місця, де ми виявили дівчину, два кілометри", – розповіли в місцевій прокуратурі.

Тим часом один із підозрюваних у вбивстві 9-річної дівчинки заявив, що має докази своєї непричетності до зникнення та вбивства дівчинки.

Чоловік сам зв'язався із журналістами після того, як в ЗМІ поширили інформацію, що у злочині підозрюють двох чоловіків.

Українець надав медійникам штампи в паспорті, чек, а також нові зуби як свідчення того, що останніми днями він перебував у Стамбулі, де проходив лікування у стоматолога.

Він визнав, що раніше мав стосунки з матір'ю дівчинки. Вони познайомилися 2 роки тому у Німеччині та пробули парою 5 місяців.

За словами чоловіка, розійшлися вони не мирно, була сварка, а також чоловік навіть погрожував жінці. Але із самою Валерією він мав "хороші стосунки", а її загибель "ранить мені серце", заявив українець.

Нагадаємо:

Девʼятирічна Валерія зникла 3 червня — вона вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи, але так там і не зʼявилась. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише ввечері й повідомила поліцію близько 18:30 того ж дня.

Валерію не виявили на записах камер спостереження, її не памʼятають водії автобусів. Тому невідомо, чи взагалі дівчинка сіла на автобус до школи.

За понад тиждень пошуків у лісі неподалік міста Дебельн виявили тіло дитини - приблизно за три кілометри від будинку сімʼї Валерії. Згодом німецька поліція підтвердила, що тіло належить Валерії. Правоохоронці розслідують убивство.

Дівчинка разом з матірʼю проживала в Німеччині від 2022 року. Батьки Валерії розлучені, батько служить на фронті. Після зникнення дитини йому дали відпустку і дозволили поїхати до Німеччини.

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