У картузі та стильному пальті: Роберт Паттінсон відвідав Тиждень моди в Парижі

Новоспечений батько – британський актор Роберт Паттінсон – прибув до Парижа, щоб відвідати Тиждень моди. Він з'явився серед гостей показу Модного дому Dior осінь-зима 2025-2026, що відбувся у Ecole Militaire. На показ відомий актор прибув без своєї дружини Сьюкі Вотергаус.

Роберт вибрав для появи на публіці цікавий лук в стилі "Гострих картузів", оскільки на ньому був картуз синього кольору. Також він носив сині штани, смугасту світлу сорочку та темне пальто з об'ємним драпованим коміром і незвичайні і туфлі з декором.

Роберт Паттінсон / Фото: Getty Images

Потім Паттінсон продемонстрував ще один лук, який являв собою вже темно-сірий костюм. Носив його він у поєднанні з чорною сорочкою та масивними чорними туфлями. У цьому одязі він відвідав церемонію нагородження Кіма Джонса — креативного директора чоловічої лінії Дому Dior — орденом Почесного легіону в Парижі.

Роберт Паттінсон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Роберт та Сьюкі вперше стали батьками навесні 2024 року. У них народилася дочка, проте імені дівчинки вони поки що не називають і не показували шанувальникам її обличчя. Але буквально після пологів Сьюкі з'явилася на обкладинці глянцю з їх новонародженою крихтою.

Читайте також: