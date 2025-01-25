Біатлон: результати чоловічої естафети на етапі Кубка світу в Антгольці

У суботу, 25 січня, шостий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в італійському Антгольці продовжився чоловічою естафетою.

За збірну України в ній бігли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко і Тарас Лесюк. "Синьо-жовті" фінішували на восьмому місці.

На першому етапі Підручний чисто стріляв лежачи і з вогневого рубежу вийшов на другій позиції. Одразу після цього капітан української команди навіть захопив лідерство у гонці. Стійку Дмитро також відпрацював безпомилково, залишивши стрібище на другому місці, на якому і передав естафету, програвши лідеру особистого загального заліку Кубка світу норвежцю Стурлі Легрейду лише 3,5 секунди.

На другому етапі Мандзин ідеально відпрацював стрільбу лежачи, вийшовши після неї на другій сходинці. На стрільбі стоячи Віталій припустився трьох хиб, ледь уникнувши штрафного кола, і опустився на четверте місце. Передав естафету він також четвертим.

На третьому етапі Дудченко завдяки бездоганній стрільбі лежачи піднявся на третє місце. На стійці Антон схибив чотири рази і пішов на одне штрафне коло, відтак опустившись на дев'яту позицію, на якій і передав естафету.

На четвертому етапі Лесюк чисто відстрілявся лежачи, залишившись на дев'ятому місці. На останній стрільбі Тарас використав три додаткові патрони та піднявся на восьму позицію, на якій і фінішував.

Виграла чоловічу естафету команда Франції. Друге місце посіла Норвегія, а замкнула трійку призерів Швеція.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічої естафети в Антгольці

1. Франція (0+4) 1:13:33.6

2. Норвегія (0+12) +43.6

3. Швеція (1+8) +44.0

4. Італія (0+8) +1:03.4

5. Швейцарія (0+7) +1:54.6

6. Чехія (1+12) +2:16.6

...

8. Україна (1+9) +3:30.2

Додамо, що сьогодні в Антгольці також відбулася жіноча гонки переслідування, де найкращий результат серед українок у показала Юлія Джима, яка фінішувала 18-ю.

Завершиться етап Кубка світу з біатлону в Антгольці в неділю, 26 січня. Цього дня жінки бігтимуть естафету, а чоловіки – гонку переслідування.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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