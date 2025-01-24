Підручний – у топ-5: результати чоловічого спринту на етапі Кубка світу в Антгольці

У п'ятницю, 24 січня, шостий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в італійському Антгольці продовжився чоловічим спринтом.

Україну в ньому представляли чотири біатлоністи: Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Дмитро Підручний і Тарас Лесюк.

Найкращий результат серед українців у цій гонці показав Підручний, який з однією хибою фінішував п'ятим.

Крім Підручного, до гонки переслідування пробився Дудченко, який з чистою стрільбою також потрапив до залікової зони – 36-та позиція.

Переможцем спринту став норвежець Тар'єй Бьо. Друге місце посів його співвітчизник Стурла Легрейд, а замкнув трійку призерів італієць Томмазо Джакомель.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічого спринту в Антгольці

1. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0) 23:51.0

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+1) +0.4

3. Томмазо Джакомель (Італія, 1+1) +2.6

4. Мартін Ульдаль (Норвегія, 0+1) +20.5

5. Дмитро Підручний (Україна, 0+1) +22.0

6. Яков Фак (Словенія, 0+0) +26.8

...

36. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +1:38.4

61. Віталій Мандзин (Україна, 2+1) +2:08.8

68. Тарас Лесюк (Україна, 1+1) +2:22.5

Додамо, що напередодні в Антгольці відбувся жіночий спринт, де найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка замкнула топ-10.

Попереду на етапі в Антгольці ще чотири гонки, які відбудуться 25 і 26 січня: персьюти та класичні естафети.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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