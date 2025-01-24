Як можна примусити Росію до переговорів: у РНБО дали відповідь

У РНБО зауважили, що Путін накопичив ресурси для інтенсивної війни протягом всього 2025 року і намагається заручитися додатковими ресурсами від КНДР.

Росія наразі не сприйсає серйозно погрози президента США Дональда Трампа запровадити нові санкції, якщо Путін не погодиться укласти мирну угоду з Україною. Про це писав The Wall Street Journal.

У зв’язку з цим керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі вказав на одну деталь – Путін накопичив ресурси для інтенсивної війни протягом всього 2025 року. І намагається заручитися додатковими ресурсами від КНДР.

"Саме це і дає росіянам коридор для подібної поведінки. Вони хочуть торгуватися воюючи, і використовуючи активний фронт як реальний елемент можливого переговорного процесу і навіть розмов з США. Вони діють в парадигмі 2014/2015 років", – написав він.

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І зламати це, на думку Коваленка, можна лише активно знищуючи економіку та інфраструктуру РФ, особливо дальню і тилову, а також економічним впливом на ключових покупців російських ресурсів.

Нагадаємо, Дональд Трамп 22 січня знову закликав до закінчення війни між Україною й Росією, погрожуючи в разі відмови Москви від домовленостей запровадити нові санкції проти РФ.

Трамп наголосив, що економіка Росії через війну занепадає, і тому він пропонує Путіну "дуже велику послугу". Однак у Кремлі, як пише WSJ, не сприймають серйозно погрози Трампа.

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