Чи погодиться Трамп надати Україні гарантії безпеки від США: деталі від Bloomberg

У команді президента США дискуссії про це ще тривають.

Адміністрація Дональда Трампа готова розгорнути американські війська в Україні у межах миротворчої місії після припинення вогню, але за певних умов.

Про це пише видання Bloomberg.

Один із чиновників, який спілкувався з командою Трампа, заявив, що та готова до того, щоб США зосередилися на наданні гарантій безпеки Україні, які вони визнають неминучими.

"В обмін на ці зобов'язання Трамп може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частку тягаря будь-якої потенційної угоди", - пишуть журналісти.

За словами джерела видання, європейці розуміють, що США очікують від них основної частини військ, а Трамп взагалі вважає війну в Україні європейською справою.

Також у Трампа дали зрозуміти, що США не планують займатися безпосередньо відбудовою України. Дещо, як вони припустили, перейме на себе приватний сектор.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Володимир Зеленський не повинен був допустити цієї війни.

"Він не повинен був допустити цієї війни. Зеленський – не ангел", - підкреслив Трамп.

Президент США вважає, що повномасштабного вторгнення не сталося би, якби з Росією домовилися.

Напередодні Зеленський заявив, що Україна прагне закінчити війну, але з гарантіями безпеки. Це основна умова переговорів з Путіним.

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