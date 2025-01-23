Можливість скорочення допомоги від США: Зеленський прокоментував

Президент стримано відповів на запитання про надходження американської військової підтримки.

Наразі немає жодних змін у надходженні до України військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський Зеленський на полях українського павільйону в Давосі, повідомляє "NV".

"Поки що все йде, як іде", - відповів глава держави на запитання, чи очікується скорочення допомоги від Вашингтона.

Коментуючи можливу підготовку зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, Зеленський сказав, що цьому передуватимуть декілька зустрічей їхніх команд.

"Команди працюватимуть над зустрічами, буде декілька зустрічей, різних, командних зустрічей насамперед. А потім працюватимемо вже над майбутньою зустріччю з президентом", - наголосив український президент.

Нагадаємо, видання Associated Press повідомляло, що Трамп призупинив усі програми допомоги США іноземним державам на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики

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