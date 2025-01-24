Російська армія просунулась на Донеччині: звіт ISW

Російські війська просунулися на фронті поблизу Торецька та Покровська Донецької області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Бойові дії в Харківській області

Російські окупанти продовжували обмежені наземні атаки на Харківському напрямку, але просувань не мали.

Російські воєнкори заявили, що у районі Липців і Вовчанська тривають позиційні бої.

Ситуація на фронті у Луганській області

Загарбники продовжували наступ на Куп'янському напрямку, однак просувань у ворога не було.

Російські блогери стверджували про наступ путінських військ у північній частині Дворічної та просування на 1,5 км углиб у західній частині селища. Вони також заявляли, що окупанти намагатимуться досягти Кутківки із Західного.

Водночас один російський блогер заявив, що для досягнення суттєвого прогресу військам РФ необхідно налагодити стабільне матеріально-технічне забезпечення через річку Оскіл.

Пов'язане з українською військовою розвідкою джерело заявило, що ворог намагається просунутися у напрямку Довгенького, Західного та Кіндрашівки.

Російська армія також продовжувала наземні атаки на схід від Куп'янська у районі Петропавлівки. Наступали окупанти і на напрямку Борової, але просувань не мали.

Також ворог наступав біля Лозової, Зеленого Гаю, Загризового, Першотравневого, Копанки та Новосергіївки.

Загарбники продовжили наступ на Лиманському напрямку, але не просунулися.

Росіяни атакували поблизу Зеленої Долини, Новолюбівки, Ямполівки, Зарічного, Кузьминого та в районі Серебрянського лісу.

Російський блогер заявив, що українські війська контратакували на північний схід від Лиману поблизу Тернів і Торського.

Бої в Донецькій області

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на південний схід від Сіверська у районі Івано-Дар'ївки, однак без просувань. Ворог продовжував наземні атаки поблизу та у межах Часового Яру, але й там не просунувся.

Російські блогери заявили, що путінські війська начебто зачистили позиції українських захисників у цехах вогнетривкого заводу у центрі Часового Яру, і зараз ведуть бої на захід від першого цеху.

Ще один блогер заявляв про удар російських військ по українській понтонній переправі у Костянтинівці.

Окупанти нещодавно просунулися у північній частині Торецька. Геолокаційні кадри вказують на назначене просування ворога до шахти на півночі міста та просування на захід від Нелипівки.

Російські блогери стверджували, що армія РФ начебто захопила щонайменше половину Торецької шахти та просунулася до Кримського.

Загарбники проводили штурми у Торецьку, у районі Диліївки та Кримського.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Покровська. Як свідчать геолокаційні кадри, ворог просунувся на північ від Новоєлизаветівки.

У російському Міністерстві оборони заявили про захоплення села Солоне, але аналітики вважають, що росіяни могли окупували цей населений пункт ще станом на 13 січня.

Ворожі війська продовжували атакувати під Покровськом, біля населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Новий Труд, Звірове, Леонтовичі, Петропавлівка, Новосергіївка, Котлине, Успенівка, Срібне та в напрямку Гришиного.

Російська армія продовжила наступ у районі Курахового, але не просунулася.

Російський блогер заявив, що путінські війська начебто зачистили позиції Сил оборони України поблизу Янтарного, просунулися повз трасу Т-0515 на захід від Петропавлівки та просуваються до Улаклів.

Російські блогери також стверджували, що армія РФ начебто відбила посилений штурм ЗСУ чисельністю у взвод під Кураховим.

Окупанти продовжували штурмувати біля Шевченка та в напрямку Андріївки, біля Дачного, Улаклів, Зеленівки, Янтарного, Розлива та в напрямку Костятинополя.

Ворог активізує наступальні дії задля захоплення Великої Новосілки. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив про ризик оточення у районі Великої Новосілки.

Російські блогери стверджували про просування путінських військ вздовж траси Т-0518 Павлівка – Велика Новосілка в центрі Великої Новосілки. За їхніми словами, загарбники розрізали населений пункт та начебто оточили невелику групу українських військових у південній частині Великої Новосілки.

Російські блогери стверджували, що армія РФ просувається далі у північно-східній і східній частинах Великої Новосілки, у кількох лісистих районах на південь від населеного пункту, а також утримують позиції вздовж річок Мокрі Яли та Кашлагач.

Однак в Інституті вивчення війни не можуть підтвердити жодну з цих заяв.

Окупанти продовжували наступати біля Великої Новосілки, біля Времівки та Новодарівки.

Південний фронт

Українські та російські джерела не повідомляли про наземну активність у західній частині Запорізької області.

Загарбники атакували дронами позиції Сил оброни України біля Оріхова. Ворог дистанційно мінує українські логістичні шляхи поблизу П'ятихаток.

Російська армія продовжувала обмежені наземні удари на Дніпровському напрямку у Херсонській області.

До слова, аналітики Deep State повідомили про просування ворога у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного, Новоєлизаветівки, Макіївки, Табаївки та Западного.

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