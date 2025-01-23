Наступ на Курщині буде не останнім – Сирський

За словами Сирського, Курська операція дала надію, що цей наступ для ЗСУ буде не останнім.

Збройним силам України потрібно готуватися не тільки до оборони, але і наступати.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський в інтерв'ю проєкту "БАЗА" на "Радіо Байрактар", відповідаючи на питання про наслідки Курської операції.

"Рік минув у постійних активних діях противника: він наступав, ми оборонялися. Але ж ми мали і приємні новини, коли провели успішний контрнаступ на Курському напрямку. Це значно мотивувало наш особовий склад, підняло настрій у військах та у суспільстві, дало нам надію, що цей наступ буде не останнім", – каже Сирський.

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Він вважає, що ЗСУ треба готуватися не тільки до оборони, але і наступати. Це головний висновок Курської операції, вважає головком.

"Не можна недооцінювати ворога. Треба вчитися – вчитися воювати, вчитися перемагати, вчитися робити висновки з власних помилок. Ну і звичайно треба набувати і переважати в технічному плані. Тобто, мати технічну перевагу. Тому що ми воюємо не числом, а в першу чергу якістю та технологіями. Це нам дає можливість зберегти життя наших військовослужбовців. І це для нас найбільша цінність", – підсумував Сирський.

Раніше Олександр Сирський розповів, як воюють солдати Північної Кореї і чи є вони проблемою на фронті.

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