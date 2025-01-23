Наступление на Курщине будет не последним – Сырский

По словам Сырского, Курская операция дала надежду, что это наступление для ВСУ будет не последним.

Вооруженным силам Украины нужно готовиться не только к обороне, но и наступать.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский в интервью проекту "БАЗА" на "Радио Байрактар", отвечая на вопрос о последствиях Курской операции.

"Год прошел в постоянных активных действиях противника: он наступал, мы оборонялись. Но ведь мы имели и приятные новости, когда провели успешное контрнаступление на Курском направлении. Это значительно мотивировало наш личный состав, подняло настроение в войсках и в обществе, дало нам надежду, что это наступление будет не последним", – говорит Сырский.

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Он считает, что ВСУ нужно готовиться не только к обороне, но и наступать. Это главное заключение Курской операции, считает главком.

"Нельзя недооценивать врага. Надо учиться – учиться воевать, учиться побеждать, учиться делать выводы из собственных ошибок. Ну и конечно надо приобретать и преобладать в техническом плане. То есть иметь техническое преимущество. Потому что мы воюем не числом, а в первую очередь качеством и технологиями. Это нам дает возможность сохранить жизнь наших военнослужащих. И это для нас самая большая ценность", – подытожил Сырский.

Ранее Александр Сырский рассказал, как воюют солдаты Северной Кореи и являются ли они проблемой на фронте.

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