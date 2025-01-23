Премия Сырского: в Генштабе прокомментировали упреки Безуглой

В Генштабе ВСУ отметили, что информация Безуглой – это не просто манипуляция, а откровенная ложь, которую подхватила российская пропаганда.

Информация нардепа Марьяны Безуглой о премии Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского – это не просто манипуляция, а откровенная ложь, которую снова подхватила российская пропаганда, заявляют в Генеральном штабе ВСУ.

Об этом сказал спикер ГШ ВСУ Дмитрий Лыховий в комментарии для ТСН.ua.

"Без материальных поощрений военнослужащего – как простого солдата, так и офицера – невозможно представить любую мотивированную армию. А армию страны, отражающей полномасштабное вторжение – тем более", – говорит Лыховий.

И добавляет: "Законом Украины "О Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины" предусмотрен перечень поощрений, которые применяются к военнослужащим. Среди них есть и ценные подарки и денежные премии – дополнительно к нагрудным знакам и отличиям, грамотам, благодарностям и т.д. Для обеспечения таких премий Министр Министр обороны Украины ежегодно выдает поручения внутри Государственного бюджета Украины".

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Кроме того, Дмитрий Лыховий говорит о следующем: "Следовательно командующие и руководители различных составляющих Сил обороны и их структурных единиц получают годовой премирующий фонд для поощрения личного состава — и денежными средствами, и в виде ценных подарков. Фактически, это реализация закона о Дисциплинарном уставе. Но, к сожалению, народная депутат Марьяна Безуглая на ровном месте создала очередной фейк – заскринила цифры с несколькими нулями и заявила, будто речь идет о "премиях генералитета".

В Генштабе ВСУ также отмечают, что информация Безуглой – это не просто манипуляция, а откровенная ложь, которую снова подхватила российская пропаганда.

"Остается надеяться, что госпожа Безугла по крайней мере в этом случае сможет извиниться перед военными за дезинформацию и дискредитацию Вооруженных Сил Украины", — говорит Лыховий.

Напомним, ранее нардепка Марьяна Безуглая обнародовала документ, в котором говорится, что министр обороны Украины Рустем Умеров якобы может выписать премию Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому в размере до 20 миллионов гривен.