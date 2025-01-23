Ухилянт купив трьох "дітей" за 6 тис. євро: прикордонники затримали чоловіка

Він купив підроблені свідоцтва про народження трьох дітей.

Прикордонники в пункті пропуску "Могилів-Подільський" затримали 26-річного чоловіка з Донеччини, який намагався незаконно перетнути державний кордон, видаючи себе за багатодітного батька.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Для підтвердження свого статусу чоловік надав на перевірку прикордонникам Могилів-Подільського загону свідоцтва про народження трьох дітей, видані нібито в Німеччині. За документами його дітям-близнюкам було по два роки, а третій дитині 7 місяців", - йдеться в повідомленні.

Однак під час перевірки прикордонники виявили підробку. Чоловік зізнався, що не має дітей, а документи купив через анонімний месенджер за 6 тисяч євро.

"За даним фактом прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України", - заявили в ДПСУ.

Нагадаємо, в румунських горах мало не загинули два українці.

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