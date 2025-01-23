Дежавю: чому виникає та як працює феномен

Дежавю – дивне відчуття, яке виникає, коли здається, що ви вже щось переживали. Лише декілька років тому вчені наблизилися до розкриття цієї таємниці, яка може бути досить моторошною, особливо коли ви знаєте, що точно не робили цього і не були в цьому місці раніше.

І хоча фахівці не можуть підтвердити, чому це відбувається, науково, у них є декілька цілком реальних теорій, чому люди можуть відчувати дежавю. Про це йдеться у статті Healthline.

Незначні збої в роботі мозкових ланцюгів

Одна з теорій полягає в тому, що у мозку є невеликий "глюк", і відбувається невелика плутанина, коли активними є й та частина мозку, яка відстежує поточні події, й та, що відтворює спогади.

Зазвичай це не спричиняє занепокоєння, якщо лише це не відбувається дуже регулярно. Інакше варто звернутися до свого лікаря.

Також вважається, що це може бути пов'язано з іншим видом "несправності". Це може бути пов'язано з тим, як ви поглинаєте інформацію, і це може бути пов'язано з тим, що в пам'яті було зроблено короткий шлях. Тому вам може здаватися, що ви відновлюєте давні спогади, хоча насправді це те, що сталося за останні декілька секунд.

Або ж існує теорія про збій із "затримкою обробки". По суті, ви спостерігаєте за чимось, але інформація надходить до вашого мозку двома окремими шляхами, і, можливо, один з них – швидший за інший. Тому ваш мозок може "прочитати цю єдину подію як два різних досвіди".

Відтворення в пам'яті

Інші вважають, що дежавю залежить від того, як ви обробляєте та відтворюєте спогади.

Дослідження Енн Клірі, дослідниці дежавю та професорки психології з Університету штату Колорадо, підтверджує цю думку, оскільки вона знайшла докази того, що дежавю може виникати у відповідь на подію, яка нагадує те, що ви вже пережили, але не пам'ятаєте.

Ви можете бути не в змозі пригадати це з певних причин, але ваш мозок все одно знає, що ви були в подібній ситуації. Можливо, це сталося в дитинстві, або ви не можете пригадати це з якоїсь іншої причини.

Розщеплене сприйняття

Ця теорія припускає, що це відбувається, коли ви бачите щось за два різні рази. Можливо, першого разу ви трохи відволіклися або це було в куточку ока. Тож коли ви правильно подивитеся на подію, ваш мозок може згадати попереднє сприйняття, і вам здаватиметься, що це дві різні події. Насправді ж, це "лише одне продовження сприйняття однієї і тієї самої події".

Пам'ять

Загалом експерти сходяться на думці, що дежавю, швидше за все, якимось чином пов'язане з пам'яттю. Можливо, ви вже переживали щось подібне раніше і просто не можете цього згадати.

Але в будь-якому разі, це, зазвичай, не привід для занепокоєння. Однак, якщо це відбувається регулярно, це може бути ознакою втоми або стресу або ж симптомом захворювання.

Думка медиків

Документ від Oxford Health NHS Foundation Trust пояснює, що відчуття дежавю не є чимось "дивним".

У ньому йдеться: "Наш мозок часто робить неповні знімки подій (він не може згадати все). Іноді запаху, звуку, світла, що певним чином падає на дерево, достатньо, щоб запустити цю часткову пам'ять, яку наш мозок потім намагається пристосувати до ситуації".

Однак для деяких людей дежавю супроводжує епілепсію.

NHS пояснює, що прості парціальні (фокальні) напади можуть спричиняти відчуття, що події вже відбувалися раніше, і можуть бути "попередженням" про те, що ось-ось станеться інший тип нападу.

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