Експерти відповіли, на чому не варто економити під час ремонту

Іноді бажання зекономити може призвести до неочікуваних витрат у майбутньому.
Ремонт – це завжди витратний процес, і інколи виникає спокуса зекономити на різних елементах інтер’єру. Однак є речі, на яких категорично не варто економити, щоб уникнути додаткових витрат у майбутньому.
Про це повідомило видання Real Simple.
На чому не варто економити:
- Диван: купувати дешеві дивани – не найкраще рішення. Вони можуть бути неприємними для сидіння і швидко втратити вигляд. Краще витратитися на модель з якісної деревини та перевірених матеріалів, що прослужить роками.
- Кухонні стільниці: кухня – це місце, яке активно використовується, тому стільниці мають бути міцними й довговічними. Інвестиція в якісні матеріали, як-от кварцит, допоможе уникнути частих замін.
- Штори: штори не лише додають затишку, але й захищають від холоду, тому мають бути з міцних і якісних тканин. Обирати штори для спальні особливо важливо, оскільки вони мають забезпечувати комфортний сон.
На чому можна заощадити:
- Нова оббивка меблів: замість купівлі нового дивану можна оновити стару оббивку, що буде дешевше, але не менш комфортно.
- Плитка для ванної кімнати: якщо бюджет обмежений, вибір порцелянової плитки замість мармуру допоможе зекономити без втрати якості.
- Римські штори: вони значно дешевші за стандартні штори і можуть бути гарним варіантом для тих, хто хоче заощадити на віконному оформленні.
Раніше ми повідомляли, дизайн яких трендів сучасних ванних кімнат варто спробувати 2025 року.
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