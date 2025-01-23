Експерти відповіли, на чому не варто економити під час ремонту

Іноді бажання зекономити може призвести до неочікуваних витрат у майбутньому.

Ремонт – це завжди витратний процес, і інколи виникає спокуса зекономити на різних елементах інтер’єру. Однак є речі, на яких категорично не варто економити, щоб уникнути додаткових витрат у майбутньому.

Про це повідомило видання Real Simple.

На чому не варто економити:

Диван: купувати дешеві дивани – не найкраще рішення. Вони можуть бути неприємними для сидіння і швидко втратити вигляд. Краще витратитися на модель з якісної деревини та перевірених матеріалів, що прослужить роками.

Диван / Фото: Credits

Кухонні стільниці: кухня – це місце, яке активно використовується, тому стільниці мають бути міцними й довговічними. Інвестиція в якісні матеріали, як-от кварцит, допоможе уникнути частих замін.

Кухонні стільниці / Фото: pixabay.com

Штори: штори не лише додають затишку, але й захищають від холоду, тому мають бути з міцних і якісних тканин. Обирати штори для спальні особливо важливо, оскільки вони мають забезпечувати комфортний сон.

Фото: Freepik

На чому можна заощадити:

Нова оббивка меблів: замість купівлі нового дивану можна оновити стару оббивку, що буде дешевше, але не менш комфортно.

замість купівлі нового дивану можна оновити стару оббивку, що буде дешевше, але не менш комфортно. Плитка для ванної кімнати: якщо бюджет обмежений, вибір порцелянової плитки замість мармуру допоможе зекономити без втрати якості.

якщо бюджет обмежений, вибір порцелянової плитки замість мармуру допоможе зекономити без втрати якості. Римські штори: вони значно дешевші за стандартні штори і можуть бути гарним варіантом для тих, хто хоче заощадити на віконному оформленні.

Раніше ми повідомляли, дизайн яких трендів сучасних ванних кімнат варто спробувати 2025 року.

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