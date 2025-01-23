Ворожа атака на Запоріжжя: що відомо про терористичний удар РФ

Вже відомо про одну загиблу людину та ще понад 30 поранених. Серед постраждалих – двомісячне немовля.

Минулої ночі Запоріжжя пережило масовані атаки з боку російських військових. Двічі окупанти атакували місто дронами, знищивши енергетичний об’єкт. А вже о 4 ранку терористи вдарили ракетами, чотири рази влучивши у житлові квартали одразу після оголошення повітряної тривоги.

Що відомо про наслідки удару – в ексклюзиві ТСН.ua.

Вже відомо про одну загиблу людину та ще понад 30 поранених. Серед постраждалих – двомісячне немовля. Одна багатоповерхівка зруйнована, ще три десятки пошкоджені.

Поліцейські допомагали мешканцям вибиратися з понівечених квартир, зокрема виносили маломобільних пенсіонерів.

Пан Євген, мешканець одного з постраждалих будинків.

Пан Євген, мешканець одного з постраждалих будинків, розповідає, що вижив дивом:

“Після такого вибуху не виживають. Це диво, що я вижив. Це теж саме, що впасти з літака і залишитись живим”, – поділився чоловік.

За словами командира аварійно-рятувальної служби Запоріжжя Едуарда Нехорошева, роботи на місці удару триватимуть кілька днів.

Командир аварійно-рятувальної служби Запоріжжя Едуард Нехорошев.

“Зараз ми готуємо майданчик для того, щоб розбирати оцю пошкоджену будівлю. Потім будемо розгрібати дах”, – розповів Нехорошев.

Унаслідок ударів без електропостачання залишилося понад 20 тисяч абонентів, а ще 17 тисяч втратили опалення. На місцях обстрілів активно працюють аварійні служби, поліція та волонтери.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ЖАХІТТЯ! НА ЛЮДЕЙ ПОСИПАЛАСЬ СТІНА! Запоріжжя після ЗВІРЯЧОГО УДАРУ РАКЕТАМИ Й ШАХЕДАМИ"

Нагадаємо, пізно ввечері 22 січня армія РФ атакувала безпілотниками "Шахед" Запоріжжя. Зокрема, в місті пошкоджено промисловий об'єкт та знищено енергетичний. Коли рятувальники та енергетики ліквідовували наслідки ударів дронами, росіяни вдарили ракетами.