Эксперты ответили, на чем не следует экономить во время ремонта

Иногда желание сэкономить может привести к неожиданным затратам в будущем.

Ремонт - это всегда затратный процесс, и иногда возникает соблазн сэкономить на различных элементах интерьера. Однако есть вещи, на которых категорически не стоит экономить, чтобы избежать дополнительных расходов в будущем.

Об этом сообщило издание Real Simple.

На чем не стоит экономить:

Диван: Покупать дешевые диваны - не лучшее решение. Они могут быть неприятными для сидения и быстро потерять вид. Лучше потратиться на модель из качественной древесины и проверенных материалов, которая прослужит годами.

Диван / Фото: Credits

Кухонные столешницы: Кухня - это место, которое активно используется, поэтому столешницы должны быть прочными и долговечными. Инвестиция в качественные материалы, такие как кварцит, поможет избежать частых замен.

Кухонные столешницы / Фото: pixabay.com

Шторы: Шторы не только добавляют уюта, но и защищают от холода, должны быть из прочных и качественных тканей. Выбирать шторы для спальни особенно важно, поскольку они должны обеспечивать комфортный сон.

Фото: Freepik

На чем можно сэкономить:

Новая обивка мебели: Вместо покупки нового дивана можно обновить старую обивку, что будет дешевле, но не менее комфортно.

Плитка для ванной комнаты: Если бюджет ограничен, выбор фарфоровой плитки вместо мрамора поможет сэкономить без потери качества.

Римские шторы: Они значительно дешевле стандартных штор и могут быть хорошим вариантом для тех, кто хочет сэкономить на оконном оформлении.

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