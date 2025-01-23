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Эксперты ответили, на чем не следует экономить во время ремонта

Эксперты ответили, на чем не следует экономить во время ремонта

На чем не стоит экономить при ремонте / Фото: Pexels

Иногда желание сэкономить может привести к неожиданным затратам в будущем.

Ремонт  - это всегда затратный процесс, и иногда возникает соблазн сэкономить на различных элементах интерьера. Однако есть вещи, на которых категорически не стоит экономить, чтобы избежать дополнительных расходов в будущем.

Об этом сообщило издание Real Simple.

На чем не стоит экономить:

  • Диван: Покупать дешевые диваны - не лучшее решение. Они могут быть неприятными для сидения и быстро потерять вид. Лучше потратиться на модель из качественной древесины и проверенных материалов, которая прослужит годами.
Диван / © Credits
Диван / Фото: Credits
  • Кухонные столешницы: Кухня - это место, которое активно используется, поэтому столешницы должны быть прочными и долговечными. Инвестиция в качественные материалы, такие как кварцит, поможет избежать частых замен.
Кухонные столешницы / © pixabay.com
Кухонные столешницы / Фото: pixabay.com
  • Шторы: Шторы не только добавляют уюта, но и защищают от холода, должны быть из прочных и качественных тканей. Выбирать шторы для спальни особенно важно, поскольку они должны обеспечивать комфортный сон.
© Freepik
Фото: Freepik

На чем можно сэкономить:

  • Новая обивка мебели: Вместо покупки нового дивана можно обновить старую обивку, что будет дешевле, но не менее комфортно.
    Плитка для ванной комнаты: Если бюджет ограничен, выбор фарфоровой плитки вместо мрамора поможет сэкономить без потери качества.
    Римские шторы: Они значительно дешевле стандартных штор и могут быть хорошим вариантом для тех, кто хочет сэкономить на оконном оформлении.

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